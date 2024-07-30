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一次用旅宿用品限制使用明年上路 瓶裝水減量同時推動

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部長彭啓明（中）、觀光署長周永暉（左二）、雲品國際董事長暨雲朗觀光集團總經理盛治仁（左二）、 環境部資源循環署長賴瑩瑩（右一）、蘇打綠團長何景揚（左一）於記者會合影。記者陳正興／攝影
環境部長彭啓明（中）、觀光署長周永暉（左二）、雲品國際董事長暨雲朗觀光集團總經理盛治仁（左二）、 環境部資源循環署長賴瑩瑩（右一）、蘇打綠團長何景揚（左一）於記者會合影。記者陳正興／攝影

因應全球旅遊減塑倡議，資源循環署已訂定「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」將於114年1月1日起正式生效，針對包含觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業進行規範。包含洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液等4種液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝取代小瓶裝用品等，同時推動塑膠瓶裝水減量，將補助建立區域型玻璃瓶裝水重複填充系統業者每案最高500萬元。

環境部資源循環署於今天辦理「瓶水相逢 減塑有旅」宣傳記者會暨環保大師論壇，資源循環署署長賴瑩瑩表示，「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」將於明年1月1日起正式生效，洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液等4種液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝取代小瓶裝用品；梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等6種個人衛生用品則不得主動陳列，希望透過「以大代小」、「鼓勵自備」來達到源頭減量，在旅遊的同時也能實踐環保。

根據統計，目前全球每年塑膠生產量高達4億噸，預估2040年塑膠生產量將成長1倍，估計每年最多有1270萬噸的塑膠垃圾流入海洋，賴瑩瑩表示，2024年底將完成的聯合國「全球塑膠公約」，其中歐盟目標2030年起全面禁止一次性塑膠包裝。

另外減塑也包含塑膠瓶裝水的減量，環境部長彭啓明表示，國內部分飯店業者也自發性將一次用塑膠瓶裝水改以玻璃瓶裝水、增設飲水機等措施等，玻璃瓶裝水在房客使用完畢後會由廠商回收、沖洗再重新裝填，鼓勵飯店業者可依現有設施特性、安全問題、成本考量及服務品質要求，優先針對會議場所及客房進行減塑作為。

賴瑩瑩指出，2025年將試辦2大獎勵補助措施，首先觀光旅館業或環保標章旅館只要減塑房數達50％，且有於官網揭露並提供優惠，可向所在縣市環保局申請每案3萬元補助，每縣市申請上限5案；其次為補助建立區域型玻璃瓶裝水重複填充系統，建置填充系統的業者可向環境部資源循環署基金管理會申請，每案補助上限為500萬元。

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