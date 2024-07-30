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消基會抽驗市售旅行箱 4件品質、標示未達標

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
消基會與標檢局合作，對市售旅行箱進行抽驗。圖╱消基會提供
消基會與標檢局合作，對市售旅行箱進行抽驗。圖╱消基會提供

正值旅遊旺季，在旅遊過程中，旅行箱破裂、輪子脫落是旅客最不願意遇到的情況，不過市面上各種功能不一的行李箱，品質參差不齊。消基會與經濟部標準檢驗局合作，對市售旅行箱進行抽驗，今公布結果，旅行箱1件品質不符、2件標示不符、1件未標示商品檢驗標識。

消基會與、標檢局2月於各大賣場、旅行箱專賣店等販售通路，隨機購買10件不同廠牌型號之旅行箱商品進行抽驗，並於3月完成檢驗。檢驗項目包含：品質項目中「落下試驗」、「裝載試驗」、「行走試驗」與「伸縮拉桿試驗」，以及標示查核中的「商品檢驗標示」跟「中文標示」，總計共檢驗三大項目。

根據檢驗結果，有1件「品質項目」不符合，為「落下試驗」試驗後箱體破裂，1件「商品檢驗標識」不符合，經查證是未完成檢驗程序，另外有2件「中文標示」不符合，其中1個是中文標示建議載重7公斤，與技術文件建議載重7.4公斤不相符，另1個是產地標示「台灣」，但應標示製造商或委製商，卻標示成進口商。

針對品質不相符的商品，標準局已依「商品檢驗法」廢止其商品驗證登錄，並通知報驗義務人限期回收或改正，屆期未改正將處10萬元以上100萬元以下罰鍰。「商品檢驗標識」不符合之商品，標準局也依法處20萬元以上200萬元以下罰鍰，並通知報驗義務人限期回收或改正。而「中文標示」不符合之商品，標準局通知報驗義務人限期改正，屆期未改正者，將處10萬元以上100萬元以下罰鍰，並廢止其商品驗證登錄。

消基會指出，旅行箱是出國旅行必備工具，品質很重要。消基會與標檢局也共同呼籲，廠商應落實商品安全性與標示正確性，以維護消費者權益，並提醒消費者選購及使用旅行箱時，應注意應購買貼有「商品檢驗標識」之「旅行箱」商品，並檢視外包裝中文標示的完整性，如廠商名稱、地址、電話、尺寸、裝載重量、製造日期、產地等資訊。

中文 消基會 消費者

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