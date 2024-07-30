交部年底下修無人機考照年齡 市售無人機分3階段全納管

遙控無人機技術發展迅速，截至6月底，國內無人機註冊總數已逾4萬架。交通部民用航空局修正遙控無人機管理規則，今年12月起將放寬考照年齡至14歲，並延長操作證效期、調整規費。另為提升無人機品質與安全性，將分3階段全面納管市售無人機，原本無須飛安檢驗與商品檢驗的25公斤以下無人機，未來也將全部納入檢驗

根據民航局統計，截至6月底，國內無人機註冊總數已達4萬0368架，合格人員操作證數量1萬9573張，具有執行無人機商業活動資格之法人團體共742個，每月由民航局審查及會商地方政府同意活動案件約500餘件。

民航局表示，目前的無人機科技發展迅速，呈現大型機長程化（愈高、愈遠）、小型機更精密、功能更強趨勢。民航局前年起著手修正遙控無人機管理規則，為讓無人機教育與活動更方便推廣，無人機學習操作證申請年齡由16歲下修為14歲；各類操作證效期也自2年放寬為3年，並適度調整規費，讓無人機更為普及、相關程序更為方便。

民航局指出，原先每種形式檢驗不分重量皆為1萬元，未來將以公斤數分級，15至25公斤維持1萬元，15公斤以下減少，25公斤以上再增加。另外，活動申請過去不分場地都是500元，未來在綠區維持原先500元，但在機場四周因涉及多項協調將調漲，另若要發布飛安公告也要再增加費用。

民航局也說，為強化無人機管理機制，未來註冊的無人機均需通過數位發展部認可的專業單位資安檢測；原本無須飛安檢驗與商品檢驗的25公斤以下無人機，未來也將全部納入檢驗。未逾2公斤無人機需取得經濟部標檢局商品檢驗證明文件，2公斤以上無人機則需取得民航局型式檢驗合格證。

對於市面上的無人機，民航局指出，國內無人機製造商應取得經濟部工業局核發工廠登記證、進口無人機則由財政部專屬貨品號列管理審核，並應符合國家通訊傳播委員會有關射頻管理規定；相關資訊將全面納管，整合至遙控無人機管理資訊系統由製造商、進口商進行登錄。

民航局指出，修法草案目前正在行政作業中，如果法制作業順利，操作證年齡下修、效期放寬等機制，將自今年12月起實施。其他部分，考量國內無人機產業發展正在逐步茁壯，為讓業者與法人有足夠時間適應，將分3階段推動。