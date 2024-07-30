台灣性別友善觀光協會成立 盼推動標章和產業鏈

由泛觀光業者組成的「台灣性別友善觀光協會」昨在高雄宣布成立，希望未來能深耕觀光產業中的性別友善標章，建立性別友善產業鏈，並將主動與各地方政府互動，協助推動產業中的性別友善。

台灣性別友善觀光協會昨天在高雄舉行成立大會，包括高雄市觀光局長高閔琳、台灣基進高雄市議員張博洋與性別及人權團體、產業代表等人出席。

高閔琳致詞表示，市府關注性別友善議題，在許多活動努力融入性平意識，也率先開創性別友善旅宿制度；台灣性別友善觀光協會的成立，可協助觀光局更全面推動性別友善政策，一起努力打造高雄成為最性別友善的城市。

台灣性別友善觀光協會理事長鄭阡荏表示，台灣是亞洲第一個通過婚姻平權的國家，且獨特的島嶼型態孕育豐沛、多元的旅遊資源，應該繼續打造人權進步的象徵指標「性別友善」。

鄭阡荏說，性別友善不該只是紙上談兵，核心價值必須是感同身受為他人思考、盡可能做到同理且平等友善對待。因此，觀光產業需要建立一套完善且清晰的準則，讓每個遊客都能輕鬆安心享受旅遊時光。

鄭阡荏並表示，未來3年將會繼續推動性別友善觀光標章，並主動與各地方政府互動，協助推動產業中的性別友善。2024年將主辦3場教育訓練，並針對曾輔導過的業者協助取得協會頒發的性別友善觀光標章。

台灣性別友善觀光協會昨天也舉辦首次會員大會，會員代表共50人，出席率達8成。首屆理事長由籌備主委鄭阡荏當選，郭曜瑋當選監事主席。

台灣性別友善觀光協會表示，核心價值首要推動「台灣性別友善觀光標章」，結合學界觀點、LGBTQ+多元性別旅客的使用者需求、及橫向連結泛觀光旅遊、旅宿業等經營者的經驗共同討論，建構完整的評鑑標準。