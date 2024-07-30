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中度磁暴下午至午夜通過干擾24小時 氣象署發特報曝影響

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
中央氣象署下午針對地球磁場擾動-中度磁暴事件發太空天氣特報。圖╱氣象署提供
中央氣象署下午針對地球磁場擾動-中度磁暴事件發太空天氣特報。圖╱氣象署提供

中央氣象署下午指出，因太陽表面活躍區於27日至28日發生多起日冕拋射物質事件(CME)，預期今（30日）下午至夜晚將通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級(Kp=7, G3)。

氣象署下午發布太空天氣特報指出，在台灣多數的群眾生活中會接觸到的電波通訊以行動電話訊號、無線網路或藍牙等頻段為主，這些訊號所用的頻率並不會受到太空天氣的影響。

但預估影響包括太空飛行器操作系統，人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

電力系統方面，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。其他系統如衛星導航、高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。

氣象署指出，今年5月10日母親節磁暴事件最大規模達劇烈磁暴(Kp=9，G5)，持續時間約39小時。至於如這次的中度磁暴事件發生率以每次太陽週期(11)年估算約發生200次(約130天)。

太空 氣象署 衛星

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