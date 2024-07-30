我新冠疫情連3周降溫...日本疫情反升溫 暑假旅遊留心

新冠疫情連3周下降，疾管署發言人羅一鈞表示，上周疫情趨緩，雖然受到上周颱風假有類似「軟封城」的防疫效果，讓疾病傳播趨緩，下周可能略為反彈，但是預計會持續趨緩，預計8月中脫離流行期。

疫情中心副主任李佳琳表示，上周（7月23日至7月29日）新增584例新冠本土確定病例（併發症），較前一周（7月16日至7月22日）新增773例下降，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增90例死亡病例，較前一周新增124例下降，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。另外，類流感已經脫離流行期。

防疫醫師林詠青表示，死亡個案中最年輕個案為一名南部40多歲女性，雖無潛在疾病，但並無接種最新XBB疫苗，上一劑新冠疫苗接種為2022年。個案在6月中旬發燒、殼肉、流鼻水等症狀，其同住家人亦有類似症狀，診所就醫陽性，並服用症狀治療藥物。然而，個案發病3天後，出現呼吸喘；發病第5天因發燒、低血氧就醫，並且也驗出黴漿菌陽性，以及雙側肺炎。

林詠青說，個案給予氧氣後，低血氧狀況並未改善，因此插管、使用呼吸器並轉加護病房，並給予抗生素跟抗病毒藥物治療，但是住院期間反覆發燒，意識狀況混亂，在住院6周後、7月下旬不幸過世，死因為新冠併發肺炎、呼吸衰竭。

依疾管署監測資料顯示，近四周變異株中，本土病例檢出以JN.1及KP.3皆占24%為多，LB.1占21%呈上升，其次為KP.2及XDV.1，占比分別為17%及12%。境外以KP.3占28%為多，其次依序為JN.1占22%、LB.1占21%、KP.2占15%及XDV.1占10%，將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。

李佳琳指出，部分國家如美國自5月中旬以來陽性率持續上升，日本病例數已連續11周上升，7月15日至7月21日報告病例數達6萬7000餘例，病例數以佐賀、鹿兒島、宮崎縣為高。

國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種289.8萬人次，全國接種率11.75%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為21.28%、2.34%；全國尚餘莫德納XBB疫苗約269.4萬劑、Novavax XBB疫苗僅約2020劑。依世界衛生組織（WHO）建議高風險族群應接種現有XBB疫苗，無須等待新疫苗，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者應儘速接種，以避免重症/死亡風險。