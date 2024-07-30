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旅客暴力行為頻傳 地勤工會籲制定防騷擾守則

中央社／ 台北30日電
華航日前發生旅客因行李延誤對地勤人員有語言暴力等行為，台灣機場地勤產業工會等單位今天發表聲明呼籲，台灣應參考日本航空業制定防止顧客騷擾守則，以利員工保護自身權益。圖非當事人。記者葉信菉／攝影
華航日前發生旅客因行李延誤對地勤人員有語言暴力等行為，台灣機場地勤產業工會等單位今天發表聲明呼籲，台灣應參考日本航空業制定防止顧客騷擾守則，以利員工保護自身權益。圖非當事人。記者葉信菉／攝影

華航日前發生旅客因行李延誤對地勤人員有語言暴力等行為，台灣機場地勤產業工會等單位今天發表聲明呼籲，台灣應參考日本航空業制定防止顧客騷擾守則，以利員工保護自身權益。

颱風凱米導致大量航班延誤或取消，近日頻傳旅客對地勤人員語言暴力甚至肢體暴力事件，包含華航和虎航因行李運送延誤，地勤人員遭到旅客辱罵，以及金門機場發生旅客因候補不上機位，用椅子攻擊立榮航空地勤人員等。

台灣機場地勤產業工會、全國批發零售業產業工會今天發表聯合聲明指出，類似的旅客滋擾甚至暴力事件，不只在天然災害期間發生，也不只發生在地勤人員，空服員或是其他運輸業、服務業從業人員，被顧客不當對待甚至構成職場不法侵害的爭議，時有所聞。

工會表示，國籍航空公司作為大型運輸業和大型服務業資本，應參考日本航空業整理「顧客騷擾」類型的新作法，制定相關守則，以利一線員工當下判斷以保護自身權益，也能讓旅客有所依循，並警惕少部分言行不當旅客，作台灣服務業的表率。

日本兩大航空公司全日空、日本航空（JapanAirlines）6月時宣布共同彙整因應「顧客騷擾」的方針，並整理出9種「顧客騷擾」類型，包含辱罵性言語、帶有威脅的行為、過分的要求、攻擊、妨礙企業經營、進入工作空間、欺騙員工、損害公司或員工信譽、偷窺或跟蹤等，盼藉此展現因應「奧客」的堅決態度。

地勤 華航

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