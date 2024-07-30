百日咳家庭群聚父、兒、女都確診 兒子從沒打過疫苗

百日咳又現家庭群聚，疾管署公布國內新增3例百日咳確定病例，為同一起北部家庭群聚。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，首例個案為10多歲男性，從未接種百日咳相關疫苗，其父親跟姊姊有咳嗽症狀，在29日檢驗陽性確診，目前衛生單位持續進行疫調、擴大匡列接觸者及安排評估預防性投藥與採檢。

群聚指標個案為10多歲男性。林詠青表示，個案因此從未接種百日咳相關疫苗，6月上旬起出現咳嗽症狀，6月底咳嗽加劇伴隨吸入性哮聲及呼吸中止情形，先以中醫治療，7月中旬因症狀未改善至醫院就醫，經檢驗通報，於7月23日確診，匡列41名家庭及校園接觸者。指標個案50多歲父親及10多送姊姊也有咳嗽症狀並在7月29日檢驗陽性確診，目前3名個案已無症狀或緩解。

疾管署發言人羅一鈞表示，百日咳對沒有接種疫苗者傳染力很高，1人感染可以傳給17人。再者，指標個案從發病到確診隔了7周，一共匡列41位接觸者，包含37位校園接觸者、4位家庭接觸者，已經有2位接觸者確診。衛生單位持續進行疫調、擴大匡列接觸者及安排評估預防性投藥與採檢。目前已經給予30位為高風險族群預防性投藥，如密閉空間近距離相處1小時以上，或是自我健康管理能力較弱等。

羅一鈞說，指標個案家長認為人體有自己的免疫力，因此指標個案沒有接種過百日咳相關疫苗，兒童常規疫苗僅有接種卡介苗以及2劑B肝疫苗；指標個案的姊姊則是有接種過3劑百日咳疫苗。

依據疾管署監測資料顯示，國內今年累計16例百日咳確定病例，含4起家庭群聚關聯個案，共11例；今年病例數較近5年同期為高。2019年至2023年同期百日咳病例數分別為23、4、0、0、0例，每年累計病例數介於0至32例，以3個月（含）以下嬰兒（占51%）為多，其次為20歲以上病例（占36%)。

李佳琳指出，今年全球整體疫情上升，亞洲中國大陸、韓國及菲律賓等皆出現明顯疫情且於4、5月起驟升，中國大陸迄今累計報告33.4萬例病例，韓國累計3,170例，為兩國過往疫情高峰年之3至9倍；歐洲3月時整體疫情即達往年高峰期水準，其中捷克報告近1.8萬例最為嚴峻；美國累計近8,900例，為去年同期之4倍，加拿大、巴西亦有部分地區疫情明顯上升；澳洲則報告1.2萬例，達往年高峰年水準。

接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，林詠青表示，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗；國內五合一疫苗（白喉、破傷風、非細胞性百日咳、ｂ型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺疫苗）之第三劑、第四劑接種完成率分別達96%及94%，於國小入學前完成五合一疫苗接種均可達98%以上。

另國小學生四合一疫苗（白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗）之接種完成率則在97%以上。提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。