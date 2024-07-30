同事也驚訝！男子車禍復健5個月重返職場 職醫團隊功不可沒

國內勞工人數高達一千多萬人，一旦發生職災，不僅造成身體危害，如何重返職場更是困難。衛福部桃園醫院工務組50多歲鍾先生，日前上班途中發生嚴重車禍，造成創傷性硬腦膜下出血，以及全身多處骨折，緊急手術治療，但術後下肢肌力不佳，維持蹲姿及攀爬梯子都很困難，更無法彎腰穿襪子；所幸，在職業醫學團隊積極復健下，僅花5個月就讓鍾先生重回職場，「同事都十分驚訝」。

衛福部與勞動部今天舉辦「職災重生 部醫護航 重返職場」活動。衛福部長邱泰源表示，醫界照顧民眾從生到死，勞工受傷會盡快讓他們恢復健康及復工，重返職場，目前部立醫院陸續設置職災職能復健強化訓練機構，針對職災勞工的身心提供職能復健服務及計畫。

為強化職災勞工重建協助，勞動部認可36間職災職能復健專責醫院，其中有3家為衛福部醫院，包括台北醫院、桃園醫院及屏東醫院；此外，為增加職災勞工服務的整體近便性，同時也於全台各地布建25間網絡型態的職災職能復健強化訓練機構，其中有16家為衛福部醫院，合計有超過60個服務據點，提供職災勞工就近接受復工服務。

鍾先生上班途中車禍，造成輕微腦震盪、創傷性硬腦膜下腔出血、顱骨閉鎖性骨折、鼻骨閉鎖性骨折、遠端橈骨骨折及股骨骨幹骨折，送往桃園醫院。鍾先生說，手術後，因無法彎腰、手骨折不方便，穿衣服、穿襪子都有問題，穿襪子時需要把腿抬到床上，而治療復健約2到3個月後，漸有改善，5個月左右就復工，可以回到職場，從事行政工作。

鍾先生指出，衛福部桃園醫院職醫團隊針對工作需求提供強化訓練，包括握力、拉力、腳力、負重、攀爬、平衡等，幫助他回到工作崗位上。他說，現在無論是爬梯查詢電路、蹲下及彎腰安裝插座和過去沒有兩樣，連同事都很驚訝，且受傷期間領到津貼補助，「對我這個中年勞工來說，關懷備至。」

另一名經營早餐店超過20年的40多歲陳女士，因雙手第三、四指疼痛，伸展困難就醫，診斷為板機指。她經歷了復健科、中醫等治療，嘗試施打2次玻尿酸，但效果不佳，最後接受骨科手術，終於改善生活品質。術後回診時，醫師建議她尋求職業醫學科評估，認定是否為職業病。

衛福部台北醫院職業醫學科主任蔡旻翰收治陳女士後，一同前往早餐店現場訪視，認定陳女士為職業病，提供治療方案，陳女士經休息約1個月，順利重新回到職場。

蔡旻翰說，職業醫學分為職災和職業病兩種，常見職災包括夾到、捲到、墜落受傷等；職業病則是長期造成，如反覆使用同一部位肌肉而發炎，或反覆暴露在有機溶劑、噪音、粉塵而引發疾病。 「我們常會主動找病人，個管師每天瀏覽住院新進個案，找出可能有職災的個案。」

蔡旻翰指出，台北醫院鄰近地區有許多鐵工廠、噴漆工廠等製造業，勞工防護不一定完整，等於是「拿生命交換收入」。該院每月約服務400到500名個案，一年約收案5000件，部立醫院體系每年約收案1萬5000件，主要以桃園醫院和台北醫院較多。