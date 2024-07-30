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外星寶寶2.0初亮相 彭啓明盼推動環保新文化

中央社／ 台北30日電

曾在台灣帶動回收風潮的「外星寶寶」，環境部今天發布依其形象重新打造的「外星寶寶2.0」，未來會做為4大資源循環物象徵，環境部長彭啓明也期望能藉此推動環保新文化運動。

環境部今天舉辦「瓶水相逢 減塑有旅」宣傳記者會暨環保論壇。活動中並公布依「外星寶寶」造型重新打造的「循環四寶（外星寶寶2.0）」，做為新一代的資源循環的形象。

外星寶寶2.0同樣也分為紅、黃、藍、綠，分別對應的回收項目為塑膠、鐵鋁罐（金屬及資訊物品）、紙類（生物質循環）及玻璃瓶（無機粒料）。

環境部長彭啓明今天在活動中時表示，環保回收分類，現在民眾似乎已經有一點點忘記了，所以推出新的2.0版本，再次推動環保新文化運動。

彭啓明舉例，昨天環境部提醒全台飲料店自9月1日起將禁一次用塑膠杯，網路上卻只有2成支持、8成在罵環境部，還說「改用紙杯不環保」；他認為這就是分類的精神都忘記了，或是本身就沒有在做環保，因為紙杯中的膜一撕開就可以回收。

環境部資源循環署分組長連奕偉告訴中央社記者，今天算是外星寶寶2.0的首次亮相，做為循環署的吉祥物，未來會做為4大資源循環物的象徵；不過，他也提到，目前坊間的資源回收或垃圾桶都已經有更細項的圖示，因此不會再還原實體的外星寶寶垃圾桶。

根據環境部資料，前行政院環境保護署（現為環境部）成立之初，在環境教育中推動「外星寶寶」計畫，4個紅、黃、藍、綠可愛造型的大回收筒，分別對應塑膠瓶、鐵鋁罐、紙類及玻璃瓶，引發中小學生加入回收的熱潮。

外星寶寶於1989年起執行，由汽水公會成立的惜福基金會自荷蘭進口大型「外星寶寶」資源回收筒；然而由於外星寶寶在重量上過重，要清運資收物並不方便；另外體積龐大，因此能設置的地方並不太多，最終實施未滿1年，就將外星寶寶送回荷蘭。

彭啓明 環境部

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