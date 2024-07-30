500Young青年論壇／永豐金控副總經理湯曼琪：用你的光與他人相輝映，你就身在更美更亮的光中

由《500輯》策畫，攜手「永豐金控」共同主辦的第三屆500Young青年論壇於7月27日在台北101獨一文創舉辦。第一場論壇主題為「成為一道光，點亮世界」。邀請本屆音樂類暨永豐特別獎得主經紀人嚴敏，藝術家陳聖文，以及永豐金控、永豐銀行副總湯曼琪，共同分享經驗與理念，探討如何發揮自身影響力，照亮他人。

第三屆500Young青年論壇第一場主題為「成為一道光，點亮世界」，邀請本屆音樂類暨永豐特別獎得主經紀人嚴敏（左）、藝術家陳聖文（中），以及永豐金控、永豐銀行副總湯曼琪（右）主講。圖／500輯採訪團隊攝影

永豐金控代表湯曼琪先以個人觀點出發，與台下青年分享，內部團隊對於本次主題有很多討論，不同世代有不同詮釋，她則想起哲學家泰戈爾的一句話，「螢火蟲對天上的星星說『學者說你的光總有一天會消失』，星星不語。」自己也曾經歷過沒有自信的時候，藉此座右銘鼓勵年輕世代不畏他人眼光，勇敢走自己的路。

數位創新 永豐以金融服務落實普惠

「光」是能量，也是希望、錢財、資源、美好生活的象徵，恰好符合「金融」的特質。「所以說永豐金控是一道光也是很貼切的」。永豐針對不同的族群提供專屬服務，透過許多便捷工具，讓金融服務的取得愈來愈沒有門檻。除了大家熟知的大戶，以數位科技提供跨域生活圈的加值服務；數位投資如大戶投則對於投資新手可能遇到的問題，沒錢、沒經驗、沒時間等提供解方，讓投資輕鬆上手。對於在臺移工則推出更便利的支付工具，並能以更安全且優惠的方式匯款回家鄉照顧家人。而農業批發在傳統交易下須攜帶大量現金或支票，耗時費力，永豐開發去現金化的電子結算系統、規劃融資方案與信用卡等服務，打造更友善的金融環境。湯曼琪強調，理財理債，對自己的財務負責，是迎向光明生活的關鍵基礎。

永豐金控副總經理湯曼琪出席第三屆500Young青年論壇，分享經驗與理念。圖／500輯採訪團隊攝影

聚焦在地 提供舞台讓地方被看見

永豐金控也將眼光投向在地，期待照亮臺灣各個角落。她舉例永豐積極投入公益，自2019年起贊助謝銘祐「生命之歌」演唱會，用一種和居民共創的方式，把大時代的故事、鄉鎮在地或台灣這片土地的特色、記憶，編成這個地方專屬的歌曲，紀錄傳唱。「小店永豐計畫」翻轉資源跟想像，資助以具體行動解決社會議題的店家，進而帶動地方，提供社區社會福利和經濟發展的能量。「看見家鄉」，有孩子藉由影片創作過程，真正認識自己的家鄉，產生認同與自信。湯曼琪指出永豐公益的核心，其實就是想讓這些美好有趣的事情上線(on air)，讓大家都看到，我們的家園擁有好人好事好地方。永豐給你spotlight。

永豐金控副總經理湯曼琪。圖／500輯採訪團隊攝影

自立、利他 成為一道光，照亮世界

在場來賓可能好奇如何才能獲取企業資源？考量商業本質，企業會尋找的合作對象是所謂的「光源」：正在發光，並且讓他人被看見，有啟發性、有趣、可以帶動正面力量的人事物。永豐基金會小店計畫徵求的便是這種「具備核心職能與競爭力，進而能串連他人共創共榮」，二者條件缺一不可的店家，完全呼應此次論壇的主題精神：成為一道光，照亮世界。

最後，湯曼琪也鼓勵台下青年，如果尚在起步階段，只是個小火芒該如何？「翻轉」是一個讓人脫穎而出的好習慣。重新審視不同視角，不急於否定，思考各種不可能的可能。即便最後沒有獲得巨大成功，相信也是一段充滿啟發的過程。我們甚至可以再拉回更日常的情境，其實讓自己成為一道光一點都不困難，給別人一個笑臉，一些鼓勵，這些就足以明亮他人。用你的光與他人相輝映，你就身在更美更亮的光中。