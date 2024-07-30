高鐵延伸屏東有望進高雄市區？李孟諺：年底有答案

高鐵延伸屏東路線原採「左營案」，但傳未來營運將面臨風險，高雄案路線有望敗部復活。交通部長李孟諺今表示，若高鐵進入高雄市區可在綠園道兩端採潛盾方式，並將周遭30多家房屋拆除，工程結束後再重蓋或都更，目前方案還在評估中，高鐵延伸屏東到底進不進去高雄市區，預估年底前政策將擬定、有答案。

李孟諺今接受媒體聯合專訪時表示，交通部原規畫的高鐵南延屏東計畫，其路線從左營沿著後勁溪架設，但會行經包含台塑仁武廠區等眾多石化工廠，由於工廠多儲存易燃、易爆原料，地方及廠商擔憂引發爆炸等安全疑慮，堅決反對。

後來行政院修正核定「高鐵延伸到屏東」的路線，不會經過高雄石化廠區，且與「高雄─屏東間東西向第二條快速公路（簡稱高屏二快）」平行共構。

李孟諺指出，核定路線後，高鐵找了日本車輛原廠及軌道專家討論，發現該方案存有風險，因此目前正在做相關溝通及安全上的離清，也重新思考高鐵經過高雄市區的可能性。

李孟諺進一步說明，進入高雄市區的方案與先前方案有些不同，大部分採潛盾工法進行施工，早期考量進入高雄市區，除須高額經費外，高雄鐵路地下化已開挖10多年，若高鐵要進入高雄市需再度開挖，對高雄居民衝擊很大，需再度過長達10多年的交通黑暗期，會埋怨政府為何當初不一起蓋；李孟諺也認為，當初的交通部「很可惜」，沒有像台鐵萬板路線與高鐵隧道一起做。

李孟諺說，考量目前高雄市大部分路線綠園道已做好，因此不會再開挖，而是在綠園道以外的區域，沿線採潛盾開挖，開挖的區域也仍在鐵路範圍內；另一個要開挖的地方是站體，但台鐵高雄站在興建車站時已有預留100公尺空間給高鐵，並與台鐵路線平行，下面一層為捷運。

李孟諺表示，台鐵高雄站已預留空間，高鐵站用地已取得，真正要開挖的是進高鐵這一段路線，可採明挖覆蓋工法，對上面交通的通行影響較小；目前評估先用潛盾，之後再來拆除約30多間房子，可以先「借用」，待隧道蓋好後，再把房子蓋回來或都更。

至於拆除房子後，李孟諺說，將會有補償金，民眾可自己將房子蓋回來，土地會還給民眾，但若交由高雄市政府推動都更會更好，可給予容積獎勵。

另外，李孟諺也提到，高鐵若延伸到屏東，開挖鳳山這一段可評估，台鐵與高鐵一起地下化，讓鐵路地下化有機會延伸到鳳山。

李孟諺表示，根據規畫，高鐵在高雄有兩站，主站在高雄站，另一個是左營站，現在左營很擁擠，相關方案將與高雄市府、各區民意溝通，交通部沒有預設立場，希望高雄思考未來；高雄若有2站對長遠發展很好，高雄亞灣區2.0蓬勃發展，有全國最高等級無敵海景辦公室，未來將進駐5G及金融產業，會有相當多商務人士，對城市百年發展將加分。

李孟諺指出，相關方案還在評估中，高鐵進不進入高雄市區，預估年底政策將擬定、有答案；至於經費部分，5年前評估進入高雄市要1275億元，但這5年來原物料等物價高漲，5年前高雄蓋房子1坪約10萬元，現在已漲到1坪18到20萬元，且還面臨缺工等課題。