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「卡夫卡遺稿集」叩問荒誕世界 集結逝世前未發表作

中央社／ 台北30日電

「變形記」20世紀文豪卡夫卡溘然長逝前8年，寫於筆記本及散稿的未發表作品，被集結成「卡夫卡遺稿集」，透過中譯本誕生，看見他對荒誕世界最深沉的叩問。

卡夫卡（Franz Kafka）1883年出生捷克布拉格的中產階級猶太家庭，大學攻讀法律，後進入勞工保險局任職。受限工作，他僅能利用下班時間寫作，1924年因肺結核病逝，享年40歲。據木馬文化書訊，其作品大都用變形荒誕的形象，表現被充滿敵意的社會環境所包圍的孤立、絕望個體。

生前，卡夫卡在文壇默默無名，臨終前更交代摯友馬克斯．布羅德（Max Brod）焚毀自己的所有手稿，幸虧布羅德並未遵守，並將其長篇遺作「審判」、「城堡」等整理出版，世人才得以認識卡夫卡的才華，並在全世界掀起「卡夫卡熱」至今不歇。

最新在台推出的「卡夫卡遺稿集：八開本筆記及其他」，主題圍繞卡夫卡一貫書寫的疏離個人與世界的關係，同樣由其摯友布羅德整理出版。

木馬文化分享，從1916年11月起，卡夫卡逐漸不再以慣用的大冊四開本筆記來書寫日記與小說，改以體積較小、移動方便的八開藍色筆記本寫作，隔年9月，卡夫卡確診肺結核休養期間寫下109條編號、思索生命意涵的「箴言錄」。看見卡夫卡餘命8年間，對荒誕世界最深沉的叩問。

另外，卡夫卡著名未盡之作「城堡」，描述自稱土地測量員的K來到伯爵轄下村莊，要在此駐留，卻受城堡當局百般推辭與阻撓，K所採取的行動都以失敗收場，意欲前往的城堡始終不可觸及。為紀念作家逝世百年，木馬文化同步推出以卡夫卡作品集校勘本為基礎，據原始手稿重建，保留原稿的拼字和標點，並還原被布羅德修改與刪除部分的紀念版「城堡」。

木馬文化 肺結核

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