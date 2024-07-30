【重磅快評】只在天災過後 才想起欠花蓮人很多次？

凱米強颱不僅造成南部大淹水，也重創東部對外交通，鐵公路全部中斷。經連日搶修，蘇花公路今天終於搶通，下午5點開放通行後再度封閉，明天起一天也只放行三次。台鐵北迴線原訂29日搶通東正線，已延到8月3日，後再悄悄公告「預計8月8日搶通」，而且強調只是「預計」。

每逢天災，花蓮就可能陷入孤島危機，鐵公路雙斷已成常態；花蓮人的回家之路，被形容像在逃難。緊急調度支援的航空與船班數量有限，搶不到船票或補不上機位的人，就只能往南環島一圈才能往返花蓮和台北，交通的時間和花費都會多出好幾倍。

這幾天熱心網友提供了花蓮對外交通的各種陸海空路線與銜接規畫，從最省時的方式到最省錢的辦法，各種選擇都道盡了花蓮人行的悲哀。其實如果用Google規畫花蓮往返台北的開車路線，Google也會自動往南環島一圈。但環島可能只是西部民眾休閒的選擇，卻是花東民眾生活與生命的必要。

交通中斷，不只是影響花蓮人的回家之路，更衝擊當地的產業經濟。0403地震已讓花蓮觀光休克，迄無起色；凱米颱風更讓花蓮觀光雪上加霜，訂房率不到5%，業者形容面臨「史上最慘暑假」。震災後政府提出振興觀光的旅宿補助辦法，但不能提供安全穩定的交通方式，想砸錢補助都砸不出去。

凱米颱風過後，行政院長卓榮泰前往花東視察災情，親自向花蓮民眾道歉：「這條東部安全回家的路，我們欠花蓮鄉親很多次了」；他除當面要求交通部盡快修復鐵公路，並承諾將對整條路提出新的想法，未來會「提供一條安全回家的路給大家選擇」。

卓揆說得慨切，還畫了大餅，問題是，民進黨常常是在選舉時才想到花蓮鄉親，更往往只在天災過後才想起欠花蓮人很多次。國民黨立委傅崐萁提出花東三大交通法案，還沒討論實際可行性，先遭綠營妖魔化；民進黨人還對災後花蓮落井下石，贊成「報復性不來花蓮旅遊」，呼籲抵制到花蓮消費。

卓榮泰沒有說明對整條路有什麼新的想法，不過由於台鐵北迴線從0403地震迄今已至少中斷4次，地質破碎，落石和土石流不斷，交通部長李孟諺表示已指示台鐵研究架高或改路線。而公路部分，李孟諺也舉蘇花改沒受地震颱風影響為例，指出規劃中的蘇花安明年開始設計，未來將加速完成。

李孟諺的說法，是否就是卓榮泰說的新的想法，是否真能提供一條安全回家的路給大家選擇，尚待驗證，但總是好的開始，而其他可能的交通方案選擇也應該開放討論。重點是，眼睛不能被政治蒙住，良知和良心更不能被黨同伐異蒙蔽，別再妖魔化給花東民眾安全回家路的努力嚐試。