上任逾2個月「每天如作戰」 李孟諺曝任內2大目標

交通部長李孟諺上任2個多月，今接受平面媒體聯合座談坦言，接連地震、颱風等挑戰，每天都宛如在作戰，行政院通過的明年交通預算草案，涵蓋前瞻有約1700億元，其中軌道經費占最多，他上任後期待台灣會有環島的大眾運輸、東部聯外交通能有更長遠的規畫跟改善。

李孟諺表示，上任2個多月面對地震、颱風等挑戰，每天都宛如在作戰，因為很久沒到第一線服務，面對群眾、民代監督或媒體一開始稍微不適應。而他上任後，期待台灣會有環島的大眾運輸、東部聯外交通有更長遠的規畫跟改善，這些都是交通部責無旁貸的目標。

李孟諺指出，台灣至今還沒有一條環島高速公路很漏氣，這應該是很多交通人的目標，若蘇花安推動完成跟國5銜接，花蓮就可以從新城到台北有高快速公路銜接。另外，環島台鐵在台東跟屏東還有一些是單線沒有雙軌，希望能在未來完成；另外，高鐵北部延伸到宜蘭、南部延到屏東，甚至再往東到台東都要繼續規畫。

李孟諺表示，根據行政院通過的明年交通預算草案，涵蓋前瞻有約1700億元，裡面最多是相關軌道，包括捷運、鐵路高架及地下化等，很多都是發包或施工中；另一個就是國道交流道改善及連接，像是高雄的國道7號興建等；另還有公路西濱立體化，至今還有20幾個路口有紅綠燈，未來希望全部立體化；還有蘇花安設計費預算等。

另外，李孟諺今除透露交通部前部長王國材將接任中華郵政公司董事長，針對華航、台灣高鐵、台灣港務公司等國營事件董座人選，他表示，這些單位過去經營績效都很好，現任董事長經過疫情考驗，跟員工都有穩定關係，是否異動會做綜合性考量。

他也說，台鐵營收是高鐵一半到3分之2，但台鐵有240多個車站要管理，高鐵只要負擔12個車站；且高鐵有4800名員工，台鐵有16000人，確實經營較辛苦。