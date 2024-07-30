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環島高鐵不是夢？交長：延伸到台東預留路線將啟動可行性研究

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長李孟諺今表示，台鐵除往宜蘭、屏東延伸，也應繼續往東延伸到台東，目前已有預留到台東路線的可能性，盼在他任內將啟動高鐵延伸到台東的可行性研究。聯合報系資料照
交通部長李孟諺今表示，台鐵除往宜蘭、屏東延伸，也應繼續往東延伸到台東，目前已有預留到台東路線的可能性，盼在他任內將啟動高鐵延伸到台東的可行性研究。聯合報系資料照

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出環島高鐵等交通交通3法，引發討論，交通部長李孟諺今表示，台鐵除往宜蘭、屏東延伸，也應繼續往東延伸到台東，目前已有預留到台東路線的可能性，盼在他任內將啟動高鐵延伸到台東的可行性研究。

李孟諺今接受媒體聯合專訪時表示，回想上任2個月又10天，每天都在作戰，面對地震、颱風及各式議題挑戰，這2個月都在防守，但期待朝80、20原則，80％時間處理緊急事務、20％處理長遠性規畫。以交通來說，台灣還是很期待會有環島大眾運輸，或是環島東部地區聯外交通，能有更長遠規畫、改善，是交通部的目標。

李孟諺表示，環島台鐵目前幾乎已電氣化，台東、屏東這一段到花蓮，還有部分為單線，尚未雙軌化，未來將推動並完成鐵路環島雙線。

長遠規畫部分，李孟諺指出，高鐵將往北延伸到宜蘭，南部延伸到屏東，屏東還可繼續延伸到台東，「目前高鐵延伸到潮州路線，有保留到台東的可能性」，預期在他任內會啟動高鐵延伸到台東的可行性研究。

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