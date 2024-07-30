刺激花東觀光加碼 交長李孟諺：推機票買2送1、花蓮每團補助5萬

為加強振興花東觀光以及提升國際觀光旅客人數，交通部長李孟諺30日表示，觀光署正在研擬方案，預計8月起陸續推出國際客來台機票買二送一、買三送一，或是高鐵買一送一等措施，另外國際客到花蓮也將補助每團3萬獲5萬元。

李孟諺表示，花蓮觀光受到403地震重創後，近日又接連受到凱米颱風的影響，讓花蓮觀光備受考驗，雖然政府已經有推出相關的振興措施，但由於天災不斷影響，如果要在短期內有振興成效，還需要加強。

李孟諺說，現行的花蓮觀光促銷補助，截至目前自由行已使用11萬間房間，未來會再加強。最近觀光署也會提出國際團客來台有到花蓮住一晚，每團補助3萬（每團4至49人）或5萬元（每團50人以上）。

李孟諺說，今年上半年歷經地震、颱風等天災因素，再加上地震後國際媒體一直報導，讓國際旅客以為台灣地震後還是很危險，很多團客跟自由行都取消，接下來觀光署需要祭出「強心針」搶救我國觀光旅客人次。

觀光人次是否有機會達標？李孟諺說，通常每年下半年國際客會比上半年多10%，所以截至6月應該至少要有450萬人次，但今年截至6月僅380萬人次，還有差距，但現在離年底還有5個月時間，所以目標還是不變。

此外，他說，8月起觀光署會推出一些刺激性作法，像觀光署預計與國籍航空合作，推日韓、港澳、新加坡、菲律賓等東南亞國家來台機票買三送一或買二送一等；另外，國際旅客來台買高鐵往南部買一送一；也與經濟部合作來台參加會展順遊每日補助2,000元；日韓冬季來台打高爾夫球團客；暑假日韓高中生校外教學等。

至於國旅到花蓮的補助加碼，李孟諺說，國旅到花蓮補助是以人數計畫，延長補助是沒問題，但有沒有必要加碼要再評估。觀光署補充，國旅至花蓮補助截至目前已用11萬間房、1億多元，總經費共有8.15億元，預計可從原先的9月延長至今年底，直到預算用罄為止。