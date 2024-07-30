影／旅宿業限塑 2025年起不得主動提供一次用備品

環境部3今天舉行「瓶水相逢 減塑有旅」記者會，環境部長彭啓明表示，未來觀光旅館、旅館、民宿與露營地等對象，不得主動提供容量小於180ml的液態盥洗與保養用品，更不得於營業場所內陳列梳子、牙刷或刮鬍刀個人衛生用品，並建議旅宿業者能以大瓶裝取代小包裝，或透過經濟誘因鼓勵消費者自備衛生用品，希望「以大代小」、「鼓勵自備」，達到源頭減量。彭啓明表示，環保就是有一點點的不方便，但是一點點的不方便卻造成了這個地球會更好，相信未來會有更多業者倡議永續的概念，讓環保會越來越成為主流價值，當然這需要時間。

彭啓明宣布明年起將提供補助，鼓勵旅宿業者減少使用塑膠瓶裝水，包括改以玻璃瓶裝水、增設飲水機、提供外出循環杯借用等；透過不提供、不使用一次性備品與塑膠瓶裝水，估計一年可減少2,300公噸塑膠，減碳約3千公噸。