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金門翻船案達共識 李孟諺：期待陸開放部分旅客到金馬

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長李孟諺表示，今天陸委會針對上次在金門海巡翻船事件有一些協商，若雙方協商有共識，也是兩岸互動新進展。記者周湘芸／攝影
交通部長李孟諺表示，今天陸委會針對上次在金門海巡翻船事件有一些協商，若雙方協商有共識，也是兩岸互動新進展。記者周湘芸／攝影

兩岸觀光禁團令未解，但歷經近半年，兩岸今針對「0214金門事件」終於達成共識。交通部長李孟諺今接受平面媒體聯合座談，談到禁團令部分表示，今天陸委會針對上次在金門海巡翻船事件有一些協商，若雙方協商有共識，也是兩岸互動新進展。若對方有小幅度開放，像是開放部分旅客到金門及馬祖，我方也能有進展。

李孟諺指出，今天陸委會針對上次在金門海巡翻船事件有一些協商，若雙方協商有共識，也是兩岸互動新進展。先前我方針對前往大陸旅遊發布橙色警戒，因為有很多國人到大陸旅遊洽公被盤查或扣留，這也是比照其他國家發布。

李孟諺表示，現階段兩岸觀光旅遊還有很大落差，今年我方去大陸110多萬人，對岸來考察、探親不到15萬人，雙方相差7、8倍。此外，我方去年開放自由行，今天6月後已規畫的團客也能去，但對岸都沒有，期待對方能有逐步善意，像是開放部分旅客到金門及馬祖。

李孟諺也說，若對方有小幅度開放，我方也能有進展，國內業者希望開放其實是有一些不對等，也許對岸能有一念之間的善意釋出。

兩岸關係 李孟諺 金門 陸客 馬祖

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