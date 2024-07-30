產學合作 中央大學與國泰綜合醫院致力尖端醫療科技

台灣將在2025年步入超高齡社會，65歲以上人口達20%，面對全球共通的人口老化趨勢，需要靠醫療技術提升照護品質。中央大學與國泰綜合醫院7月29日簽署教學研究合作協議，結合中大的基礎研究實力，以及國泰綜合醫院的臨床實踐經驗，強化雙方在研究與實務的合作交流。

此次簽署教學研究合作協議，除了整合雙方優勢與資源，包括在生物醫學研發與臨床專業領域展開深度跨域合作，也共同推動尖端醫療科技的研發與應用，學校與醫院的協作能透過教學資源共享，培育更多優秀的醫療領域人才。

中央大學校長周景揚表示，中大自2014年成立生醫理工學院，以預防醫學和精準醫學為核心概念，整合校內的生醫領域相關系所，在生物醫學領域擁有傑出的研究團隊。現有技術包括穿戴式醫療器材、生醫光電、醫療雲端網路、慢性病與癌症研究、腦神經功能等，為推動生醫研究領域的核心強項。

國泰綜合醫院院長簡志誠表示，先前與中央大學跨域合作在應用幹細胞於退化性疾病研究、新穎生物材料用於幹細胞分離純化與再生、生物機械力學、微流道偵測技術等領域，取得卓越的具體成果，並獲取多項專利。

簡志誠提到，未來雙方將聚焦新興議題，例如：以創新方法捕捉血液中特殊細胞，用於診斷免疫相關疾病或是腫瘤的轉移潛能，可評估疾病的進展和患者的預後。另外，利用AI進行醫療大數據分析、打造次世代數位醫療平台等，持續深化跨領域的研究合作，促進多元生醫技術領域創新發展。

中央大學與國泰綜合醫院自2007年起，雙方開始合作，在教學和研究領域已建立良好基礎。藉由聯合研發中心平台，持續推動前瞻性研發計畫，在優勢領域進行專利布局，並培育關鍵技術研發人才，以資源共享的方式，共創互惠雙贏創造學醫綜效雙贏。