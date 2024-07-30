消基會抽驗市售旅行箱 4件標示或品質不符

旅遊旺季來臨，旅行箱為必備用品，消基會與標檢局合作對市售旅行箱進行抽驗，有4件品質不符、標示不符或未標示商品檢驗標識，呼籲民眾應購買有檢驗標識的產品。

消基會與經濟部標準檢驗局合作，2月時於各大賣場、旅行箱專賣店等販售通路，隨機購買10件不同廠牌型號旅行箱商品進行抽驗，確認品質是否符合標準規範。

消基會今天發布新聞稿指出，這次檢驗項目包含品質項目中的「落下試驗」、「裝載試驗」、「行走試驗」與「伸縮拉桿試驗」，以及標示查核中的「商品檢驗標示」及「中文標示」，總共3大項目。

根據檢驗結果，有1件「品質項目」不符合，為「落下試驗」試驗後箱體破裂，1件「商品檢驗標識」不符合，經查證是未完成檢驗程序，另外有2件「中文標示」不符合，其中1個是中文標示建議載重7公斤，與技術文件建議載重7.4公斤不相符，另1個是產地標示「台灣」，但應標示製造商或委製商，卻標示成進口商。

針對品質項目不符合的商品，消基會表示，標檢局已依商品檢驗法廢止其商品驗證登錄，並通知報驗義務人限期回收或改正，屆期未改正將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

針對「商品檢驗標識」不符合商品，標檢局已依商品檢驗法處20萬元以上200萬元以下罰鍰，並通知報驗義務人限期回收或改正；「中文標示」不符合商品，標檢局已依商品檢驗法通知報驗義務人限期改正，屆期未改正者，將10萬元以上100萬元以下罰鍰，並廢止其商品驗證登錄。

消基會表示，旅行箱作為出國旅行的必備工具，品質至關重要，消費者選購及使用旅行箱商品時，應購買貼有「商品檢驗標識」的旅行箱商品，並應檢視外包裝中文標示的完整性，如廠商名稱、地址、電話、尺寸、裝載重量、製造日期、產地等資訊等。