今年至今僅430萬國際客 交長：推機票買2送1、花蓮每團補助5萬

0403地震、颱風不僅重創花蓮觀光，連國際觀光客來台意願也受影響。交通部長李孟諺今接受平面媒體聯合座談坦言，今年國際旅客受地震、颱風及中共軍演影響很大，截至7月僅430萬國際客來台，觀光署8月起將陸續推出國際客來台機票買2送1、買3送1；高鐵買1送1等措施。另外，國際客到花蓮也補助每團3萬或5萬元。

李孟諺指出，花蓮觀光短期內希望趕快有安全的路，讓民眾恢復觀光信心，現在對花蓮觀光有促銷補助，自由行已使用11萬間房間，還要再加強。最近會提國際團客來台有到花蓮住一晚，每團補助3萬（每團4至49人）或5萬元（每團50人以上）。

他表示，這次地震為太魯閣帶來損失，國際旅客也受影響，太魯閣被歐美視為亞洲大峽谷。此外，這次阿里山鐵路好不容易恢復行駛，且是世界三大高山鐵路之一，也因颱風封路到8月底。

李孟諺表示，今年上半年歷經地震、颱風、中共軍演，共影響50萬人次旅客來台，截至7月底僅430萬國際客來台。由於地震後國際媒體一直報導，讓國際旅客以為台灣地震後還是很危險，很多團客跟自由行都取消。觀光署要重新整裝，招攬國際旅客。

他指出，8月起觀光署會推出一些刺激性作法當作強心針，像觀光署預計跟跟國籍航空合作，推日韓、港澳、新加坡、菲律賓等東南亞國家來台機票買3送1或買2送1；國際旅客來台買高鐵往南部買1送1；與經濟部合作來台參加會展順遊每日補助2千元；日韓冬季來台打高爾夫球團客；暑假日韓高中生校外教學等。

對於是否調降今年千萬旅客標準，李孟諺指出，通常每年下半年國際客會比上半年多10%，所以截至6月應該至少要有450萬人次，但今年截至6月僅380萬人次，還有差距，但現在離年底還有5個月時間，所以目標還是不變。

至於國旅到花蓮的補助加碼，李孟諺也說，國旅到花蓮補助是以人數計畫，延長補助是沒問題，但有沒有必要加碼要再評估。觀光署補充，國旅至花蓮補助截至目前已用11萬間房、1億多元，總經費共有8.15億元，預計可從原先的9月延長至今年底。

李孟諺表示，他上任以來已經到花蓮7次以上，地震後花蓮鐵公路狀況不斷，除了搶修也希望減少再次發生的機會。