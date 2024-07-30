環部114年起限用旅宿一次性備品 另擬獎勵措施
環境部表示，旅宿業自明年起限用一次性備品，另外也祭出獎勵措施，若旅館減用塑膠瓶裝水達標，可向地方環保局申請新台幣3萬元獎勵（各縣市上限5案）。
環境部去年公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，明年1月1日起生效、並開始稽查；若旅宿業不提供、不使用一次用備品與塑膠瓶裝水，估計1年可減少2300公噸塑膠、減碳約3000公噸。
環境部今天舉辦「瓶水相逢 減塑有旅」宣傳記者會暨環保論壇。
環境部長彭啓明接受媒體聯訪時表示，旅宿業並不是徵收碳費的對象，因此只有一部分的業者有進行碳盤查，飯店業以雲品集團為例，看得出減碳是有效果的，也會有一群特定族群非常喜歡永續環保，對產業帶來正面的效益；而雲品推動減塑1年多來，支持減塑的旅客比例從原本2成增加為4成。
環境部資源循環署長賴瑩瑩會中表示，為加速推動減塑，明年起也會有2大獎勵補助措施。首先，針對觀光旅館業或環保標章旅館減少塑膠瓶裝水，若減塑房數達50%（且於官網揭露並提供優惠），可向地方環保單位申請，每案補助3萬元（各縣市上限5案）。
另外，賴瑩瑩指出，環境部也會補助建立區域型玻璃瓶裝水重複填充系統，針對系統業者每案上限500萬元（上限5案），可向環境部申請。
環境部「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」針對包含觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業進行規範。包含洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液等4種液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝取代小瓶裝用品；梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等6種個人衛生用品則不得主動陳列。
但SPA、游泳池等附屬設備、服務設施、客房以外的經營設施則不在管制範圍內。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言