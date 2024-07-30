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翁腫瘤「從心臟蔓延至腹部」 台大醫院CT融合降3成手術時間

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉表示，從術前、術後影像對比，陳先生的主動脈裝設支架後，就像「鋼鐵人」，可見手術很複雜。記者杜建重／攝影
台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉表示，從術前、術後影像對比，陳先生的主動脈裝設支架後，就像「鋼鐵人」，可見手術很複雜。記者杜建重／攝影

89歲陳先生去年12月突發昏厥，送醫後發現直徑長達6.3公分的胸腹主動脈瘤，必須裝設主動脈支架保存性命，因腫瘤從胸部蔓延至腹部，手術複雜度高，即使使用為創手術，仍必須經過多次顯影劑注射、X光照射等，對高齡、多重共病的陳先生是一大挑戰，台大醫院外科部團隊，於複合式手術室中，使用「電腦斷層融合技術」進行手術，以縮短手術、復原時間。

台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉表示，陳先生除胸腹主動脈瘤外，本身還有心臟衰竭、慢性肺部阻塞疾病、心房顫動等共病症，加上年事已高，為降低手術風險，團隊選擇使用CT融合技術協助手術進行，患者在手術前先照射3維CT影像，計算出主動脈路徑及血管分支方向，並與手術過程2維X光影像疊合，形成類似擴增實境（AR）效果，讓醫師精準進行主動脈支架置放。

吳毅暉說，在使用該技術之前，為定位手術位置，病人除手術前的照射CT影像，手術中還要再照射一次CT，並由放射師人工繪製出手術位置，投影在術中即時影像畫面中，讓醫師進行手術，與CT融合技術相比，患者必須接受多一次顯影劑注射、多暴露一次CT輻射劑量，人工繪製不僅加重放射師工作負荷，也會讓手術時間拉長。

台大醫院副院長賴逸儒表示，主動脈就像人體的高速公路，因具有許多支線血管，手術複雜度高，CT融合技術讓醫師不必再背誦複雜的解剖構造，「就像看著Google地圖」，讓手術過程更加流暢，對於較複雜、少見的手術型態，有明顯助益。

根據國際文獻，CT融合技術可讓手術時間所短30%，顯影劑使用量減少57%。吳毅暉表示，顯影劑具有腎毒性，使用量愈少愈好，最終目標是發展無顯影劑的即時透視手術，而放射線暴露不僅對病人不好，執行手術的醫護人員，雖已著用防護衣，仍需面臨放射線帶來的健康風險。

吳毅暉表示，台大醫院CT融合技術目前主要用於複雜度較高的手術，病人無需支付額外費用；除手術時間縮短，因傷口小，加上手術過程中對病人血液循環影響低，病人術後復原時間也能減少。

台大醫院有2間複合式手術室，可進行CT融合技術手術，台大醫院外科部主任陳晉興表示，該院截至目前已執行近百例CT融合技術的主動脈支架置換術，盼透過持續更新醫療設備、技術造福更多病人。

台大醫院上午舉行「複合手術室引入最新影像導引技術」記者會，副院長賴逸儒（右一）、主治醫吳毅暉（左二）、外科部主任陳晉興（左一）與病友陳先生（中）一同切蛋糕慶祝陳先生重生。記者杜建重／攝影
台大醫院上午舉行「複合手術室引入最新影像導引技術」記者會，副院長賴逸儒（右一）、主治醫吳毅暉（左二）、外科部主任陳晉興（左一）與病友陳先生（中）一同切蛋糕慶祝陳先生重生。記者杜建重／攝影

台大醫院 手術 腫瘤 醫師

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