影／提升主動脈支架手術效能 台大引入新影像導引技術

台大醫院上午舉行「複合手術室引入最新影像導引技術─提升主動脈支架手術及經皮主動脈瓣膜置放手術效能」記者會，主治醫師台大外科部教授吳毅暉表示，這項新技術提升了手術治療的精準度，降低患者風險，而且健保有給付，可減少病友的醫療負擔。

病友陳先生在記者會上說自己曾「死去13秒」，後來經由吳醫師才能把命救回來，他要特別感謝台大醫療團隊的努力。

吳毅暉表示，為了提高主動脈支架手術及經皮主動脈瓣膜置放的效能和安全性，台大醫院自去年11月起，在全新的高階複合手術室引入了最新的影像導引技術─CT電腦斷層融合技術。這是一種類似利用AR（擴增實境）的方式，將病患手術前的電腦斷層片，輸入到多軸成像系統的X光機，經過校正後，在手術當中就可以將病患的主動脈虛擬且同步的顯示在現實的手術透視螢幕上，進行主動脈支架置放，到目前為止，台大醫院已超過百人使用此技術接受手術，最新影像導引技術提升了手術治療的精準度，有效降低風險，同時減少患者及醫護的輻射暴露。

吳毅暉指出，電腦斷層融合技術的主要優勢在於它能提高複雜主動脈修復手術的準確性和安全性。外科醫生可以更好地識別關鍵的解剖標誌，避免併發，並降低放置錯誤的風險。此外，這項技術還能減少對比劑的使用，這對於腎功能不全的患者特別有益。

吳毅暉表示，CT融合技術的整合還縮短了手術時間，並減少了患者和醫療人員的輻射暴露。總體而言，電腦斷層融合技術代表了血管腔內手術的一大進步。它提高了主動脈支架修復手術的精確性和效果，帶來了更好的患者結果，降低手術風險，並改善了複雜血管介入手術的整體效率，為患者帶來更精準、更安全的治療體驗。

台大醫院副院長賴逸儒表示，台大醫院在醫療及照護方面持續精進，不管是在醫療技術的提升或是引入新型的影像導引，此舉都將進一步強化台大醫院在心臟血管領域的領導地位，為台灣地區的心臟病患者帶來了新的希望和福音，相信這一新技術的應用，將為患者提供更優質、更安全的治療服務，也為台大醫院的醫療水準再次添上新的亮點。