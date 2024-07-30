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桃捷響應原住民族日 8月1至7日乘客著傳統服飾免費搭機捷

中央社／ 桃園30日電
桃園大眾捷運公司8月1日至7日推出「穿原住民族服飾，免費搭桃園捷運」活動，民眾穿著原住民族傳統服飾，可不限次數免費搭乘機捷。圖/翻攝自桃捷公司官網
桃園大眾捷運公司8月1日至7日推出「穿原住民族服飾，免費搭桃園捷運」活動，民眾穿著原住民族傳統服飾，可不限次數免費搭乘機捷。圖/翻攝自桃捷公司官網

桃園大眾捷運公司為推廣原住民文化並響應8月1日原住民族日，8月1日至7日推出「穿原住民族服飾，免費搭桃園捷運」活動，民眾穿著原住民族傳統服飾，可不限次數免費搭乘機捷。

桃捷公司上午發布新聞稿表示，位於A17領航站旁的「國際原住民族文化創意產業園區」，將於8月1日原住民族日正式啟用，為推廣原住民文化並響應原住民族日，桃捷公司在8月1日至7日推出「穿原住民族服飾，免費搭桃園捷運」活動。

桃捷公司指出，參加者不限原住民族身分，只要上半身或下半身穿著原住民族傳統服飾就可享受免費搭乘的優惠，參加活動民眾可於進出任一機場捷運車站閘門前至詢問處主動告知站務人員，即可免費搭乘捷運。

桃捷公司歡迎旅客搭乘機捷體驗台灣原民文化，到A17領航站，感受由原住民族行政局打造的原住民主題車站「原味廊帶」，除了站內展出包括泰雅遷徙、嶼舟共生等藝術裝置，特色園區內也設有原住民主題餐廳和商場，讓民眾充分感受原住民族的熱情與活力。

桃捷公司表示，「2024桃園市原住民族聯合豐年節」10月19、20日，將於機捷車站旁的桃園陽光劇場舉行，屆時歡迎原住民朋友及所有對原住民族文化有興趣的旅客，一起搭乘捷運認識原住民族文化。

原住民 桃捷 機場捷運

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