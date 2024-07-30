台鐵票價調漲9月前送方案 交長：綜合考量是否一次調足

台鐵已29年未調整票價，交通部長李孟諺表示，台鐵公司目前正在忙救災，預估今年9月底前會有票價方案送到交通部，後續需經董事會通過、報交通部及行政院審議，政府也會考量通膨問題，綜合考量是否一次調足。

李孟諺今接受媒體聯合專訪時表示，台鐵已經29年沒有調整票價，相比國外或是國內其他運具包含公車、捷運等，票價相對便宜，預計今年下半年，台鐵公司會透過相關審議機制，提出票價調整方案。

李孟諺說，目前台鐵公司現在都在忙救災，包含南部縱貫線及東部北迴線，預計今年9月底前會送票價方案到經交通部審議後，再送行政院報告；至於是否調整、如何調漲、調漲多少、規模多大等，將會根據國家經濟、環境、物價狀況、台鐵永續經營等進行綜合考量。

李孟諺指出，政府投入1000億幫台鐵購入1300多部新的車廂，包含EMOU900通勤列車、EMU3000等，品質都不會輸給高鐵，其商務艙提供的服務，CP值都比高鐵高，這是政府對台鐵的協助，也是台鐵公司化後很好的契機，也盼高鐵在人員的訓練及養成盼投入更多心力。

李孟諺說，若政策所需無法反映成本，政府會有些挹注，像台電電價，政府考慮通膨等相關因素，無法反映相關成本，政府就會有相關挹注，台電若一次調足，電費會比現在多一倍，就會像歐美國家，大家都不敢吹暖氣，反映足夠成本會有通膨問題，因此對於台鐵票價議題，行政院會綜合考量是否一次調足。