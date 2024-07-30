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花東交通柔腸寸斷 李孟諺：鐵路研議新路線有必要性

聯合報／ 記者胡瑞玲周湘芸／台北即時報導
花蓮地區因連續多日降下大豪雨，造成台9線蘇花公路崇德段多處土石流，鐵路也中斷。圖／公路局提供
花蓮地區因連續多日降下大豪雨，造成台9線蘇花公路崇德段多處土石流，鐵路也中斷。圖／公路局提供

0403花蓮地震重創東部鐵公路，6月以來又因梅雨季豪雨災情不斷，此次凱米颱風再度讓台鐵柔腸寸斷，交通部長李孟諺表示，花東鐵路正在搶通，未來因應土石流或落石也會有整套防護措施；李孟諺強調，研議新路線有其必要，會請台鐵公司討論。

李孟諺今接受媒體聯合專訪時表示，凱米颱風造成嚴重土石流，造成東部鐵公路阻礙，而這些災害都是0403地震後所延伸，包含清水溪溪水溢流到軌道，造成列車撞倒土石出軌、7月初落石等，都是0403地震後的後遺症。

李孟諺表示，凱米颱風導致西正線小清水溪橋墩遭沖掉，是因為0403地震後，野溪集水溪上游產生嚴重崩塌， 隨著豪雨下來，土石挾帶大量洪水，對老舊橋墩造成危害；目前花東鐵公路正在搶通，道路部分，蘇花公路「今天傍晚5點」局部開放2小時，明天雙線開放，但仍分3個時段，每個時段開放2小時，因為其他時段仍要施工。

鐵路部分，李孟諺表示，因受到的衝擊較大，要等8月3日才能有單線雙向通車，這段期間也協調新台馬輪、澎湖輪、還有凱旋輪來接駁，在鐵公路尚未完全恢復前，除利用海運來接駁，空運也每天一班來疏運，透過航運及空運的投入，盼舒緩花東聯外道路。

由於花蓮災害不斷，鐵公路修了又壞、壞了又修，是否可能暫時營運全面檢視？李孟諺表示，台鐵是花蓮重要聯外交通，目前每日運量約5至6千人，已經恢復地震前的水準。

李孟諺指出，之前有國道客運走宜蘭到花蓮，也有航空接駁，現在疏運也協調海運投入，但不管是國道客運、航空或是海運，考量其花費的時間、票價等，都無法與鐵路競爭，因此目前台鐵仍為花蓮重要聯外交通，台鐵也一定會在兼顧安全的前提下正常營運。

李孟諺說，鐵路部分目前已做相關搶修，未來因應土石流或落石，有整套對鐵路的防護，包含明隧道、防落石的高拉力網及防落石牆，這些作法都已在發包階段，預計明年4至5月陸續完成 。

李孟諺指出，長期來講，鐵路有必要整體檢討路線，也許是原路線架高，若有土石流或野溪暴漲，較不影響軌道；新的路線會請台鐵公司做檢討、研議，看是原來路線加高或是往西延伸，不管如何都有必要重新檢討新路線。

道路及鐵路的養護部分，現階段增加花蓮、台東、宜蘭鐵路沿線都有設置監控系統，透過AI自動監控，現在更在花蓮新增14支監視器，加上既有的監視器，還設置2人24小時專責監控軌道狀況，這次颱風都有發揮作用，AI監控加上人力，有雙重保障。

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