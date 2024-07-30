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颱風過後菜價持續走揚 每公斤44.6元…農糧署估短期葉菜1個月回穩

中央社／ 台北30日電
颱風凱米重創中南部蔬菜產區，菜價持續走揚，台北果菜批發市場今天交易均價為每公斤44.6元。示意圖。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
颱風凱米重創中南部蔬菜產區，菜價持續走揚，台北果菜批發市場今天交易均價為每公斤44.6元。示意圖。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

颱風凱米重創中南部蔬菜產區，菜價持續走揚，台北果菜批發市場今天交易均價為每公斤44.6元，農糧署表示，短期葉菜類預估一個月後價格回穩，建議可先多選購根莖類蔬菜。

根據農產品批發市場交易行情站資料，台北果菜批發市場今天蔬菜交易均價為每公斤44.6元，較上一交易日（28日）平均批發價格每公斤39.6元、漲12.8%。

資料顯示，夏季盛產的瓜果類包含茄子、小黃瓜、絲瓜等都漲價，其中茄子今天平均交易均價為29.8元，較上一個交易日每公斤均價16元漲86.2%，小黃瓜交易均價為58.3元，較上一個交易日47.9元漲21.6%，絲瓜交易均價為34.8元，較上一個交易日30.9元漲12.4%。

至於短期葉菜類部分，空心菜今天每公斤交易均價為84.2元，較上一個交易日73.8元漲14%；小白菜交易均價為51.9元，較上一個交易日39.8元漲30.4%。

農業部農糧署副署長姚志旺告訴中央社記者，今天菜價交易均價高，除了颱風因素外，也包含昨天市場休市，今天承銷商交易熱絡所致。

姚志旺說，因為颱風損害中南部蔬菜產區，農民正復耕中，若中南部天氣持續放晴，短期葉菜類大概3至4週就可以採收，菜價也會比較回穩。

姚志旺建議，消費者可多選購根莖類蔬菜，像是紅蘿蔔、馬鈴薯及洋蔥等，價格較平穩，另外農糧署也跟通路合作設置平價蔬菜專區，消費者都可多選購。

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