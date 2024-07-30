影／消安吹哨者遭解僱 消防署前陳情

桃市產總與消防員工作權益促進會，上午與消防安全中心基金會（消安基金會）的吹哨者尤先生，到內政部消防署前舉行記者會。尤先生日前指控，消安基金會違反「火警探測器認可基準」對廠商放水，尤先生爆料後就立即被公司約談、停職，隨後在調解期間被解僱。

消防員工作權益促進會指出，吹哨者尤先生在第一時間向消防署與監察院送出陳情書，並向桃園市勞動局申請調解時，消安基金會卻在吹哨者在媒體曝光前，就已掌握吹哨者身份，並施壓要求當事人撤回陳情書。甚至未等消防署調查出結果，就搶先在調解期間解僱吹哨者，明顯違法。要求消防署儘速公開調查報告、受理吹哨機關應保密吹哨者身份，拒絕違法解雇，吹哨者應恢復原職。

吹哨者尤先生表示，會站出來檢舉的原因，此事涉及大眾生命，安全問題。指消防探測器無法正常運作下，消安基金會竟然給它合格。不解消安基金會會如此，消防署是否有盡到監督的責任？因公平正義被解雇，不後悔。

消防署預防調查組科長梁建文回應指出，指消安基金會是民間捐助成立，人事依章程獨立運作，政府無法介入。陳情人認為勞工權益受損，建議向地方勞工機關提出調解。而對於調查報告一事，梁建文表示會盡速辦理。