83歲婦人2公分肝臟腫瘤緊鄰心臟 亞大醫緩和療法清除癌細胞

1名83歲婦人7年前因C肝導致肝硬化合併食道靜脈曲張就醫，治療後病情好轉，去年初門診追蹤時，意外發現又長出2公分大肝臟腫瘤，且十分接近心臟，考量手術或電燒風險太高，改採栓塞加放射性治療的緩和療法，抗癌一年後終於清除癌細胞。

亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科醫師陳政國說，患者在肝臟、心臟交界處新長出一顆2公分大的肝臟腫瘤，幾乎是貼在心臟邊緣處，由於擔心肝臟腫瘤的生長速度極快，因此立即與家屬討論治療方式。

陳政國說，一般肝臟腫瘤仍以手術切除或者電燒為優先考量，但因患者年紀大，手術過程及術後恐有肝衰竭的風險，若採用電燒，則因腫瘤位置太過刁鑽，有可能在電燒過程中也燒到心臟，反倒引起更嚴重的反效果。

經與家人討論評估後，決定採取緩和方案，先動脈栓塞治療，利用極細的導管將栓塞物從股動脈一路延伸到肝動脈，藉此堵住供應肝腫瘤血液的血管，讓腫瘤缺血壞死或縮小，之後再搭配放射治療逐漸殺死癌細胞。過程歷經1年、4次完整療程後，才順利將癌細胞清除完畢。

他說，肝癌復發機率極高，加上患者年紀大或腫瘤位置太刁鑽，都會增加治療困難度，所幸藉由緩和治療方案，不僅大幅降低患者不適感，治療期間幾乎與原本生活方式無異，「甚至還天天煮菜」，讓婦人更加勇於對抗癌症。

陳政國說，無論是驗出C肝病毒，或曾經罹患肝硬化或肝癌的患者，即使病毒廓清後，仍無法完全免於肝癌風險，建議務必聽從醫師建議，定期回診追蹤，時間介於3個月至一年不等，萬一真的出現異常狀況，只要配合醫師建議，千萬不要諱疾忌醫，以免病情惡化難以收拾。