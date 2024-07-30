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太莊嚴！瘋狂「越式洗髮」超搞笑 網見夢幻場面笑噴：想洗大全套

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自臉書社團「爆廢1公社」
圖擷自臉書社團「爆廢1公社」

台灣美髮市場最近吹起了一股「越式洗髮」熱潮。有一名女網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一組照片並發文分享，她強烈建議「越式洗髮」可以用花瓣當背景，並說好險她當時有張開眼睛，不然會被誤以為是往生者。照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「好想試看看。」

原PO透露，當天洗髮的小姐非常熱心，說她是第一次體驗，可以幫忙拍照，還說可以多放一些花更漂亮，那時她躺著也看不到放了什麼，原以為只是花瓣之類的，後來當她看到照片時差點笑噴「真的好險我有表情，不然都快哭出來了」。

從照片中可見，原PO當時躺著洗髮，頭髮正沖著水，服務員在她頭的四周放置了許多成朵的彩色蓮花，看上去像極往生者入殮，讓人瞻仰遺容的畫面，令人不禁莞爾。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「洗個頭為什麼要搞的這麼多儀式」、「有點漂亮又有點怪，可能華人跟越南的民俗風情不太一樣？」、「我當時沒有花花，這角度真的很難拍的美，美容師會一直幫你說怎麼樣比較美」、「很夢幻的照片，美美滴」、「拍的真好，下次就這樣拍吧」、「在哪裡，想去」、「我也要去洗一下，大全套的那種」。

還有不少網友也歪樓，開玩笑地說「唉呀！看起來好怪啊」、「洗大體？」、「眼睛閉上就洗大體了」、「真的好險你有笑容」、「好詭異的花合照」、「差一件黃色的被子」、「背景音樂是不是放大悲咒」、「莊嚴且隆重」、「請節哀，不對，請坐好」、「瞻仰遺容」、「感覺挺安詳的」、「南無阿彌陀佛」、「忽然想到一句話：音容宛在」、「這差點要喊家屬答禮了」。

往生者 洗髮 越式洗髮

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