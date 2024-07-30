颱風暫時休息？賈新興曝「這月」起環境有利颱風生成

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，短期氣候趨勢預測顯示，8月台灣降雨有明顯偏少的機率，且不利颱風生成，9月起環境有利颱風生成並持續至10月上旬。

目前仍是颱風季，賈新興指出，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展之跡象。日本東南方外海，於後期有熱帶性低氣壓發展的機率，對台灣應該沒有影響，但可能會影響日本。他也說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

至於未來天氣，賈新興說，31日台南以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。8月1日至2日，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。

賈新興指出，8月3日至4日，午後台中以南有零星短暫雨。5日苗栗至台南有局部短暫陣雨或雷雨，午後南投以南山區有零星短暫雨。6日午後山區有零星短暫雨。7日至8日，於清晨至白天，嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後南投以南山區有零星短暫雨。