快訊

不是垃圾別亂丟！舊手機6大妙用 零成本變成高CP值家電

新研究揭身體2處脂肪越多 與失智症和巴金森氏症較高風險有關

他怒嗆「奧運轉播要收錢不合理」！網友齊嘆：台灣不重視體育

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】花東地震不斷北迴終於評估改線

聯合報／ 主筆室
交通當局釋出台鐵北迴路段考慮改線話題，引發關注。圖為四月間和平和仁間北迴線k41+500東正線因地震出現落石。圖／台鐵公司提供
交通當局釋出台鐵北迴路段考慮改線話題，引發關注。圖為四月間和平和仁間北迴線k41+500東正線因地震出現落石。圖／台鐵公司提供

花東地震多，導致路坍不斷，用路人苦不堪言。最近交通當局釋出台鐵北迴路段考慮改線話題，總算是面對沉痾難解的北迴、東線幹道輸運做出正面回應。鐵路幹線改主線是何其大的工程，但三不五時的路坍、崩塌，行不得也後算是敢於面對問題，唯有如此，才能開口「給花蓮人一條安全回家的路」不是嘴上說說，而是敢面對問題、思考解決的態度。

現況是東線幹道風險不能再視而不見。過去此地即因地震頻繁，路斷的時間比可以通行的時間長得多，尤其現有路線狀況頻仍，行路風險甚高，這樣的行車條件實在沒法向花東民眾交代；對頻繁的百出路況公路單位一直只是整理鋪面搶通，雖可勉強行車，但行車風險一直偏高，這不是負責任政府可以接受的將就、交代過去就好的事。

必須回到正題的考慮改線，其實是面對道安的根本態度。道路安全由兩部分組成，基礎及鋪面；台灣大多數道路只考慮路面寬敞、平整，幾乎都未考慮選線是否安全、恰當，亮麗慶祝通車的同時，其實是漠視風險與道路沒有妥善安排，得過且過的坐視道路風險隨時會惡化成災害。

瞭解花東板塊的地殼運動，才能體會花東交通建設的難度與風險極高。花東板塊兩百萬年前孤懸在台灣東南方太平洋裡，以每年零點七公分的速度向西北移動，約一百萬年前碰撞上中央山脈板塊，之後仍以同樣方向及速度運動；不停的碰撞，是微型與大型地震發生的原因；簡單說，台灣島是在不斷碰撞中尋求平衡；最近一次是四月三日起的主震及後續餘震。

不意外的是，東線鐵公路交通建設只考慮地表平整，並未考慮地質、地殼運動等因素，發生地震、坍方、土石流、邊坡滑落等雖是地殼運動必然附生的現象，人類的角度即是所謂災難。過去交通建設可想而知在知識及成本考慮下，極少納入地質、地殼變動因素，若不是最近坍方、落石等災變大增，交通單位不會願意碰觸無力解決的地殼運動因素。

過去不提，或許可以體會，但如今屢屢成災後，就不能再漠視地殼運動這重要因素。東部道路改線是何等巨大工程，問題是人們已無漠視空間。「給花東人一條安全回家的路」不可以再是口號。

台鐵 地震 花蓮 落石 風險

延伸閱讀

花蓮「雲基地」閒置又追減預算 議員批浪費公帑

晚間地牛翻身…台東外海規模5.4地震 氣象署：震央地點少見

新車遇凱米颱風慘淪「泡水車」！保險業者曝4大急救法

颱風、地震災情少 他喊「桃園」全台最宜居！網點1致命缺點：很可惜

相關新聞

颱風暫時休息？賈新興曝「這月」起環境有利颱風生成

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，短期氣候趨勢預測顯...

【重磅快評】花東地震不斷北迴終於評估改線

花東地震多，導致路坍不斷，用路人苦不堪言。最近交通當局釋出台鐵北迴路段考慮改線話題，總算是面對沉痾難解的北迴、東線幹道輸...

本周降雨今日最顯著 天氣風險：午後西半部防雷陣雨

天氣風險公司天氣分師林孝儒指出，今天將是本周熱對流降雨最顯著的一天，尤其是西半部需留意午後短暫雷陣雨。明天起至周末，各地...

長時間吹冷氣影響健康！醫生曝最合適溫度 定時「做1事」防病

夏日炎炎冷氣機對都市人來絕對是必需品，不過太長時間待在冷氣房會影響健康，患上俗稱「冷氣病」的空調綜合症，出現身體痠痛無力、口乾鼻塞、手腳冰冷，甚至自律神經失調等現象。

航空禁忌／機師會怕！飛機餐多無「醉雞」 也別亂跟傑克打招呼

先前樂團五月天進到星宇航空棚廠內拍攝MV，外人看起來是件音樂圈、航空圈「強強聯手」的好事，但對機師來說，可是渾身不對勁。 其實，雖然搭機是令人愉快的事，但並非百無禁忌，不只有影響飛安的爆裂物笑話不能講，甚至有些食物還不能吃，連喊人名都要注意，一不小心可能又會引發恐慌。...

續集險胎死腹中…最嘴砲的超級英雄電影《死侍與金鋼狼》誕生 滿滿彩蛋、高潮迭起無冷場

漫威超級英雄電影《死侍與金鋼狼》由萊恩雷諾斯、休傑克曼主演，這也是休傑克曼告別《羅根》後，又再度回歸飾演金鋼狼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。