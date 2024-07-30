【重磅快評】花東地震不斷北迴終於評估改線

花東地震多，導致路坍不斷，用路人苦不堪言。最近交通當局釋出台鐵北迴路段考慮改線話題，總算是面對沉痾難解的北迴、東線幹道輸運做出正面回應。鐵路幹線改主線是何其大的工程，但三不五時的路坍、崩塌，行不得也後算是敢於面對問題，唯有如此，才能開口「給花蓮人一條安全回家的路」不是嘴上說說，而是敢面對問題、思考解決的態度。

現況是東線幹道風險不能再視而不見。過去此地即因地震頻繁，路斷的時間比可以通行的時間長得多，尤其現有路線狀況頻仍，行路風險甚高，這樣的行車條件實在沒法向花東民眾交代；對頻繁的百出路況公路單位一直只是整理鋪面搶通，雖可勉強行車，但行車風險一直偏高，這不是負責任政府可以接受的將就、交代過去就好的事。

必須回到正題的考慮改線，其實是面對道安的根本態度。道路安全由兩部分組成，基礎及鋪面；台灣大多數道路只考慮路面寬敞、平整，幾乎都未考慮選線是否安全、恰當，亮麗慶祝通車的同時，其實是漠視風險與道路沒有妥善安排，得過且過的坐視道路風險隨時會惡化成災害。

瞭解花東板塊的地殼運動，才能體會花東交通建設的難度與風險極高。花東板塊兩百萬年前孤懸在台灣東南方太平洋裡，以每年零點七公分的速度向西北移動，約一百萬年前碰撞上中央山脈板塊，之後仍以同樣方向及速度運動；不停的碰撞，是微型與大型地震發生的原因；簡單說，台灣島是在不斷碰撞中尋求平衡；最近一次是四月三日起的主震及後續餘震。

不意外的是，東線鐵公路交通建設只考慮地表平整，並未考慮地質、地殼運動等因素，發生地震、坍方、土石流、邊坡滑落等雖是地殼運動必然附生的現象，人類的角度即是所謂災難。過去交通建設可想而知在知識及成本考慮下，極少納入地質、地殼變動因素，若不是最近坍方、落石等災變大增，交通單位不會願意碰觸無力解決的地殼運動因素。

過去不提，或許可以體會，但如今屢屢成災後，就不能再漠視地殼運動這重要因素。東部道路改線是何等巨大工程，問題是人們已無漠視空間。「給花東人一條安全回家的路」不可以再是口號。