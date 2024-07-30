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公共區曬衣遭「奇葩鄰居」丟垃圾桶 她哭訴損失一日薪資：衣架還被拿走

聯合新聞網／ 綜合報導
圖說：原PO拿下對方衣服後放置一旁桶子，沒有丟進垃圾桶，是想警告對方就算拿下來也應該放置在桶子上等人認領。 圖擷自臉書社團「爆怨2公社」
圖說：原PO拿下對方衣服後放置一旁桶子，沒有丟進垃圾桶，是想警告對方就算拿下來也應該放置在桶子上等人認領。 圖擷自臉書社團「爆怨2公社」

有一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」上貼出一張照片並發文表示，她早上要出門上班時，發現自己昨晚曬的衣服被人丟進垃圾桶，且衣架也不翼而飛，她趕緊將衣服撿回重新洗過，害她因此請假「損失一天的薪水」，讓她深感委屈。貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，平常上班她會重複穿那幾套衣服，她不知道到底是多大怨仇需要把人家的衣服丟進垃圾桶，她看著曬在昨日曬衣同一處的衣服，當時閃過一個念頭想以同樣的做法來報復對方，但她忍住「不想紛爭無限循環」。

原PO表示，她只拿下對方衣服後放置一旁桶子，沒有將它丟進垃圾桶，目的是想警告對方，就算拿下來也應該放置在桶子上等人認領而不是直接丟掉。

原PO指出，後來有抓到那位丟掉她衣服的鄰居，對方辯解「以為那些衣服沒人，才會這麼做」，但原PO認為，明明還有曬衣空間，就算將衣服拿下來，可放置一旁的桶子上，而不是直接丟垃圾桶裡。這件事讓原PO越想越氣「害我今天一天的薪水泡湯」，原想讓對方賠錢，但最後她只請對方還她衣架。

文章一曝光立即引發熱議，不少人為她抱屈「怎麼會有這種人，真的很過分」、「好可惡」、「至少賠一天的薪水吧」、「太欺負人了」、「太沒品了吧」、「真是沒水準的鄰居」、「人善被人欺，吿一次就乖了」、「問都不問就將它丟進垃圾桶，真的很不應該」、「以為衣服沒人的丟掉，佔用衣架也挺奇葩的」。

有同樣經驗的網友看了深表同感，「有啊，以前在外租屋時，也曾碰過這類奇葩」、「有些套房是共洗共曬，房東提供一個區域很多人曬衣服，就有可能發生」、「我覺得她在說謊，很久沒動沒人用的衣服會很髒、生灰塵，就算重複穿那幾件晾曬，也知道是有在用的，位置也不可能擺一樣，怎麼可能判定為垃圾？」

還有不少網友建議原PO「你當下應該不要撿回衣服，裝作沒看到，然後直接報警，說衣服全部被偷了」、「你自己的衣架曬自己的衣服，無品把別人衣服丟棄，佔用別人衣架，可以去提告侵佔了」、「隨意動他人資產，你還姑息這種人，是我就提告對方毀損+偷竊」。

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