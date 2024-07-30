國寶名伶王金櫻寫本 歌仔戲探看林投姐心碎一生

歌仔戲國寶演員王金櫻與小咪領銜，率領青年藝生演出「林投姐活捉周阿司」與「按君審戶神」，其中「林投姐活捉周阿司」劇本由王金櫻編寫，搭配不同曲牌唱腔，演繹林投姐人財兩失的心碎。

根據閩南嶼文化事業發布的新聞資料，王金櫻與小咪將帶著青年藝生演員林芸丞等演出，延續傳統戲曲的核心精神，也可以看見兩位資深藝師自由出入傳統與創新的表演方式。

王金櫻多年來致力歌仔戲藝術傳承教學，潛心整理與歌仔戲古冊本，運用深厚的腹內與台語文功底，改編成適合現代演出的劇情；她也重視藝生演員的唱腔發音，盼能延續優雅美聲風格。國家文藝獎得主小咪則擔任導演，以豐富的舞台經驗與身段功夫，為戲編排出精彩的動作與身段。

「林投姐活捉周阿司」劇情描述從汕頭渡海來台的周阿司，欲投靠友人卻發現已過世，獨留下遺產與孤兒寡妻，遂起騙財念頭，最後導致招娘家破人亡。王金櫻編寫的「林投姐活捉周阿司」以豐富多變的唱念，詮釋林投姐人財兩失的悲催，劇情高潮不斷，還可看見林投姐如何蟄伏成為地表最強復仇女鬼。

「按君審戶神」則將重現「廣播歌仔戲」往日情景，這齣戲將公開廣播劇演員的十八般武藝，如何配合劇情現場自製走路、刮風下雨、飛簷走壁甚至是萬馬奔騰的聲響音效，將以往的幕後演出搬到幕前，演出精彩的戲中戲。觀眾也可以感受當年的廣播歌仔戲是如何吸引聽眾，成為日常的陪伴。

這次的新生代演員包括林芸丞、張閔鈞、黃偲璇、鄭紫雲、黃薇霓、王寓仟與郭員瑜等，都是國立台灣戲曲學院歌仔戲學系的畢業生，這次連續2天將分別演出傳統歌仔戲與廣播劇歌仔戲，展現新生代演員們跨域表演的能力。

歌仔戲「林投姐活捉周阿司」將於8月17日演出，「按君審戶神」將於8月18日演出，地點在大稻埕戲苑9樓劇場。