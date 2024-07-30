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長時間吹冷氣影響健康！醫生曝最合適溫度 定時「做1事」防病

香港01／ 喬納森／報導
醫生建議室內冷氣溫度最好設定在26至28度之間，對身體來說是比較舒適的溫度。示意圖／ingimage
醫生建議室內冷氣溫度最好設定在26至28度之間，對身體來說是比較舒適的溫度。示意圖／ingimage

夏日炎炎冷氣機對都市人來絕對是必需品，不過太長時間待在冷氣房會影響健康，患上俗稱「冷氣病」的空調綜合症，出現身體痠痛無力、口乾鼻塞、手腳冰冷，甚至自律神經失調等現象。有醫生建議室內冷氣溫度最好設定在26至28度，而且要定時伸展肩頸及活動四肢，才能避免血液循環不良。

彰化秀傳醫院家醫科主任李育慶醫生表示，引起冷氣病的常見病因，是開冷氣時緊閉門窗，造成空氣不流通，易造成室內的病菌或過敏原過多，誘發上呼吸道不適症狀。

李育慶醫生指加上冷氣房的濕度比較低，空氣乾燥，易引起皮膚痕癢，建議室內冷氣溫度最好設定在26至28度之間，對身體來說是比較舒適的溫度。

有醫生也建議，在冷氣房內應減少進食冰涼食物及多飲暖水，也要定期清潔冷氣機的濾網，避免病菌滋生，而在冷氣房內也可不時伸展肩頸、活動四肢，以免血液循環不良。

夏天從炎熱的室外走進冷氣地方，或長期待在冷氣房，都有可能出現俗稱「冷氣病」的空調綜合症，徵狀包括身體痠痛無力、咳嗽胸悶、口乾鼻塞、頭痛疲勞、手腳冰冷、皮膚乾燥搔癢，甚至自律神經失調等現象。

延伸閱讀：

酷熱天氣｜愛民邨公屋單位裝4部分體冷氣機　網民：真係咁熱咩？

冷氣機調低溫是大忌！專家揭開冷氣最佳溫度　教1招急降溫兼慳電

文章授權轉載自《香港01》

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