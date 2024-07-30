本周降雨今日最顯著 天氣風險：午後西半部防雷陣雨

天氣風險公司天氣分師林孝儒指出，今天將是本周熱對流降雨最顯著的一天，尤其是西半部需留意午後短暫雷陣雨。明天起至周末，各地晴時多雲，氣溫炎熱，熱對流較侷限於山區發展。

林孝儒說，今天低壓逐漸離開，東部迎風降雨減緩，但大氣環境仍不太穩定，上午各地還算晴朗天氣，午後配合熱力作用，預測各地都有熱對流帶來雷陣雨可能，尤其西半部山區將有較旺盛對流發展，瞬間雨勢都會比較明顯，並伴隨強風雷擊可能。而東南風環境下，對流發展起來之後也將會往西部平地擴散。

林孝儒指出，周三起至周末，台灣轉為西南風環境，雲量減少，各地普遍為晴時多雲天氣，氣溫炎熱，有局部36度高溫發生機會。午後還是受熱力作用影響，有熱對流發展機會，不過發展幅度及範圍多少受太平洋高壓勢力抑制，熱對流發展趨勢較往山區縮減。

至於轉為迎風的中南部夜晚清晨將有西南及海陸風輻合所造成的短暫陣雨機會，但林孝儒說，目前來看西南風偏弱，雨勢通常也不會很大。