未來一周颱風侵台機率曝 吳德榮：午後防大雷雨
凱米颱風上周挾大雨侵台，中創中南部，不少民眾關心颱風何時會再來。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，未來一周不必擔心有颱風侵台。
吳德榮指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，未來一周台灣東方、日本南方廣大的海面，大低壓環流醞釀中，熱帶擾動或有機率在其中發展；不過，位置偏北，環境導引亦不利其接近台灣，未來一周無需顧慮颱風侵台。
最近天氣，吳德榮指出，今、明兩天水氣仍多，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨的機率，午後西半部有局部「大雷雨」發生機率，應注意雷擊、強風及瞬間大雨。今日仍偏熱，各地區氣溫為：北部24至36度，中部24至35度，南部23至36度，東部23至35度。
最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周四至下周一(8月1至5日)晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣仍不穩定，午後近山區有對流發展，擴展至部分平地，仍有局部「大雷雨」發生的機率。
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