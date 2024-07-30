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行李延誤 地勤下跪／桃勤致歉 業界：還有3隱患待解

聯合報／ 記者胡瑞玲黃仲明／連線報導

華航廿五日班機受凱米颱風影響延後，廿六日抵台又因行李延遲太久，旅客不耐久候飆罵華航地勤，導致地勤下跪道歉。負責處理行李的桃園航勤公司對於行李異常事件造成旅客久候及航空公司不便表達歉意。不過業界人士直言，颱風使航班遞延到凌晨是航空業常態，桃勤除了件多人少，更有三項「隱藏版因素」須面對。

業界人士指出，廿五日晚間在眾多航班遞延時，華航行李組只派一人在現場，當航班在晚間疊加返台時，桃勤又在晚上才得知，人力難以及時調配；其次，華航是桃勤母公司，給桃勤的低費率卻廿年沒調整，甚至低於樂桃、越捷，加上桃勤盈餘可讓員工分紅，低費率讓桃勤員工原本期待的盈餘分紅變相縮水，也容易造成第一線同仁心生不滿。

該人士也指出，樂桃、越捷、馬亞航近年因長榮航勤勞資糾紛，業務改交給桃勤，使得桃勤人力不足雪上加霜。此次下跪事件，桃機定調為華航與桃勤集團內風暴，但若航班持續疊加、低費率不改、勞資不解決，未來仍藏隱患。

針對旅客等待行李的異常情況，桃勤昨表示，凱米颱風影響導致航班頻繁異動，各航班在廿五日午間起陸續離場，又在廿六日凌晨密集抵達，抵達桃機航班較上周五同時段超出近一倍，影響航班約八班。後續將檢討特殊天候人力調配，並依SOP處理。

至於昨傳出華航與桃勤會商檢討，據了解，雙方已不斷密切開會；至於桃勤工會認為華航享受太多太久的較低費率，桃勤已在今年初爭取合理費率，據悉，華航也已釋出善意。知情人士指出，此事件由桃勤概括承受，但桃機、華航、桃勤應共同解決人力問題，檢討橫向溝通。

航班 華航

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