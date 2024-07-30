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處方箋變革／學者：助接受學名藥 非限縮用藥

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

藥品處方箋即將出現大變革，先從牙醫診所試辦，但消息一出，引發醫界、藥界論戰。中華景康藥學基金會董事長、台大藥學專業學院教授沈麗娟表示，該措施目的不在於限縮民眾用藥，而是讓民眾更加了解本土學名藥，如果想患者堅持使用原廠藥，建議比照美國，必須自付差額負擔。

沈麗娟表示，原廠藥過了專利期後，其他藥廠就會製造同成分、同療效、同副作用的學名藥，俗稱三同藥物，美國學名藥占比高達五至八成，如要使用原廠藥，須自付差額負擔，但國內尚無相關機制。

沈麗娟指出，全民健保制度至明年將上路滿卅年，期間政府持續推動學名藥，但許多民眾還是覺得原廠藥品質較佳就連大學生也是如此，為此，她在大學課堂經常灌輸學名藥不比原廠藥差的概念，期待大家對學名藥能有正確認知。

健保署從十月起，將從牙醫診所著手推動處方箋變革，沈麗娟說，「這是一個契機」，健保署重新設定學名藥藥品電腦編碼，這有助於處方箋變革，也向國際宣示，台灣正擬定推動學名藥的政策，至於效果如何，還需要後續觀察。

沈麗娟表示，在健保給付國內前十大藥品中，仍然有不少屬於已過專利期的原廠藥，價格比其他國家貴上許多，增加健保負擔，若再不改革，經費有限，就難以加速引進新藥，照顧更多病人。

沈麗娟說，希望措施從牙科診所開始，日後能擴至全面，除了解決缺藥困境，也讓民眾逐漸接受學名藥。若患者仍想使用原廠藥，建議比照美國制度，患者自付差額負擔，如此一來，健保節省藥物支出經費，早日引進新藥、新科技。

新光醫院副院長洪子仁說，認同使用原廠藥應自付差額負擔的「財務誘因」機制，如此民眾才會趨向選擇學名藥，並控制健保財務支出，面對問題，解決問題，以利健保永續經營。

健保署 患者 美國

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