8月徵文主題／防詐騙怎麼做？

養兒防老，已不切實際，如何保住老本，機警面對電話、社群網路等詐騙，避免受害，成為中老年人當務之急。你曾接過詐騙電話，如何化解？周遭親友曾是苦主，一輩子辛苦積蓄化為烏有？歡迎來信分享，讓更多民眾保持警覺，引以為戒。

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