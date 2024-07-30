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健康你我他／多聽多讀存健康 減少對未來不安

聯合報／ 文／魏先貞（新北新店）
圖／魏先貞提供
圖／魏先貞提供

我今年53歲，計畫63歲從工作崗位退休。33歲時我2度就業，預估退休時勞保老年年金加上勞退金，每個月約可領26000元，但以現在生活消費評估，還有10多年通膨的消費力減少，個人認為退休後，要46000元才有平順的生活品質，每個月還要有2萬元以上收入才行。

退休後，若沒有工作收入，每年需要24萬元收入補貼生活，以ETF股票平均獲利5%反推回去，本金需要480萬元，但若只放在定存，最高年利息以2%算，本金則需要1200萬元。

到63歲退休還有10年，要達到本金480萬元，每年都要存48萬元，一個月4萬元。以一般上班族薪水存，非常吃力，勢必要理財投資才能達標，以目前存款250萬元，以ETF股票平均獲利5%，且10年以複利去投資，到123年存款有407萬元，若有6%就有447萬元，才能真正達到目標。

以上的退休金規畫，是在有健康身體，不需花大錢就醫或是長照，以及外看照顧的費用，所以存健康非常重要。每天我都騎腳踏車上下班，來回約20至30分鐘；每周至少散步三次，一次約40分鐘；還有照醫師推薦補充蛋白質或攝取營養的食物。

我也會不斷聽Podcast、常到誠品書店閱讀，訂閱很多理財YouTube分享，增加相關知識。真知才能力行，知識就是力量。當更有能力規畫未來，就能減少很多的不安。

本金 理財

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