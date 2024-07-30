遠離性創傷 關鍵在教孩子正確觀念

台北市信義區幼兒園發生性侵案，加上從去年起的兒童性侵、性剝削案件層出不窮，讓許多家長人心惶惶。

兒童性創傷事件，對孩子的未來性格及人際關係會產生巨大影響，也可能造成孩子出現憂鬱、焦慮等情緒反應。該如何預防此類事件?建立正確觀念是關鍵。

1.防患未然，性教育不嫌早

針對不同年齡層的孩子，給予不同階段的性教育知識。

●2-6歲學齡前

讓孩子了解自我的身體構造。哪些地方屬於隱私部位，哪些部位不可以隨意裸露或被陌生人觀看與觸碰。家長在家中也要正確示範，例如洗澡完在浴室穿好衣服，上廁所或洗澡時其他人不可隨意進出廁所。

●國小低年級

讓孩子學習尊重他人身體界線。在玩鬧過程中，對方已說不喜歡、不要再玩，孩子就要停止遊戲，這是建立自我與他人人際界線的初始階段。如果能建立正確觀念，未來可減少發生肢體、人際霸凌的機會。

●國小中高年級

讓孩子逐步了解性徵、性行為、性向等議題。避免談論性、視性為禁忌等都是不正確的，只會造成孩子自行探索，甚至被有心人士灌輸不正確的性觀念。

2.建立暢通溝通管道

有些孩子在發生創傷事件時，會被加害人威脅不得告訴其他人，甚至用保守祕密方式讓孩子不得說出去。家長平時可與孩子多談論在學校發生的事件，或孩子對事件的看法及引起的情緒，進而觀察是否有遇到特殊事件或其他異狀。

當孩子願意表達，家長也要給予支持性的傾聽。先接住孩子的情緒，再評論事件。也可以每天創造與孩子獨處的時刻，可以是睡覺前、洗澡時，或接送上下學的時間，讓孩子有機會與你談心分享。

3.建立安全網，對周遭保持警覺

許多兒童性創傷事件的加害人是熟人，包含親友、師長皆有可能。密閉空間、單獨不被打擾的時間都是加害人可能下手的時機。孩子若有托育或上課需求，最好有同伴陪同，並與同伴的家長建立良好聯繫。家長們也要對孩子回家分享的不尋常訊息保持警覺，互相告知提醒。

如果孩子出現食欲、睡眠、生活作息改變、情緒困擾及行為問題，例如說謊、暴力對待同儕或手足、自傷、拒絕上學等行為，家長們應特別留意，並可以帶孩子至兒童青少年精神科門診做評估與諮詢。