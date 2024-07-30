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健康主題館／炎夏好發痔瘡 醫師分享5招防痔

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
水喝太少，蹲廁所時間愈長，解便愈用力，易引發痔瘡。圖／123RF
水喝太少，蹲廁所時間愈長，解便愈用力，易引發痔瘡。圖／123RF

久坐久站會造成肛門壓力上升

● 注意痔瘡出血與大腸癌血便的不同

夏天到了，痔瘡特別容易發作，醫院診間多了求診病人，主訴搔癢、灼熱感難耐。台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠表示，天氣一熱，稍微動一下就滿身大汗，如果沒有補充足夠水分，容易引起腸胃消化不順，便祕、痔瘡也跟著來。

減少熬夜 養成定時排便

糠榮誠說，痔瘡是每個人都有的正常組織，在距離肛門口一公分的位置，長時間久坐久站，就容易造成腹部壓力上升，血液無法正常回流而瘀積，引發疼痛、搔癢和灼熱感。另外，水喝不足、少吃蔬菜水果，常會導致排便困難，肛門擴約肌持續承受過度壓力，易引發痔瘡症狀。

糠榮誠提醒，夏天痔瘡患者增加，最大原因是水喝較少，造成大便燥結，於是蹲廁所時間愈來愈長，解便也愈來愈用力，進而會發生痔瘡。如果出現血栓性痔瘡，除了劇烈疼痛，還會滲血或滴血，甚至頻繁出血，更有患者因出血量較多，出現慢性貧血的問題。

要避免痔瘡發作，一定要定時定量喝水，補充足夠的膳食纖維。糠榮誠強調，飲食要清淡，少吃油膩、少辛辣刺激食物，以幫助排便更順暢。另外，要養成定時排便習慣，日常作息也要少熬夜，避免長期讓腹壓上升。

大腸癌出血 顏色偏暗紅

「久坐族」增加，有痔瘡困擾的人也愈來愈多，其出血症狀容易讓人忽略大腸癌警訊。糠榮誠說，痔瘡的血便顏色通常是鮮紅色，血與糞便是分開的；大腸癌出血的顏色偏暗紅色，並且是糞血混在一起。

糠榮誠建議，解便後應多看一眼，如果糞便變細、有解不乾淨的感覺、常帶血絲等情況，一定要就醫檢查。國人的大腸癌好發年齡為60至70歲，九成以上的大腸癌是由瘜肉演變而來，瘜肉從發生到癌化大約5至10年，呼籲50歲以上一定要接受大腸鏡檢查。

大腸癌致癌因子多，最重要的因素是飲食，糠榮誠提醒，少吃燒烤、油炸物，經過高溫烹調的食物可能會產生致癌的化學物質，體內累積過多，就會增加罹患大腸癌風險。

預防痔瘡5方法

1夏天要多喝水，避免流汗身體缺水，導致腸胃蠕動能力降低，進而便祕、痔瘡。

2均衡蔬果，攝取足夠的膳食纖維，促進腸道蠕動，幫助排便順暢。

3養成規律的生活作息，避免熬夜、過度勞累。

4飲食要清淡，少吃油膩、辛辣刺激的食物，以免痔瘡變嚴重。

5避免久站久坐，影響下肢的血液循環。

久坐 大腸癌 痔瘡

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