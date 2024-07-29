出國旅遊兼捐卵賺營養金 國健署：當心觸犯當地法律

近年來，在媒體或社群網路平台上，偶有出現貼文招攬民眾出國捐卵賺取營養金，招攬內容大肆宣揚順道出國旅遊，還可兼賺高額營養金。衛福部國健署表示，出國捐贈生殖細胞可能觸犯當地法律，如大陸地區禁止任何組織或個人進行商業化的捐卵行為。另依「人工生殖法」規定，違規仲介業者者可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣20萬元以上100萬元以下罰金。

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼指出，為避免精卵捐贈淪為商業買賣，及引發倫理爭議，「人工生殖法」已規定精卵應以無償方式捐贈；但考量捐贈人於捐贈過程須接受相關檢查、醫療等措施，尤其是卵子捐贈者須接受排卵針劑和藥物及「取卵」之侵入性手術。

因此，不孕夫妻得委請人工生殖機構提供營養費或營養品予捐贈人，或負擔必要的檢查、醫療、工時損失及交通費用，以補償捐卵者所費之時間及捐卵時所產生的風險及不便。依我國規定，接受捐贈的不孕夫妻得委請人工生殖機構提供營養費、工時損失及交通費用，共計9萬9000元以內金額

正值暑假期間，有些民眾對於出國捐卵賺取營養金躍躍欲試，蔡維誼指出，如大陸地區禁止任何組織或個人，以任何形式募集捐卵者進行商業化的捐卵行為，因此赴大陸地區捐卵是違反當地法律行為。又如赴美捐卵，依規定應持醫療簽證進入美國，倘若持旅遊簽證卻從事醫療或工作，一樣是違法行為。民眾應事先瞭解並遵守當地的相關法令規範，以免在不知情的狀況下觸法。

國人晚婚、遲育趨勢，不孕問題隨年齡增加，部分高齡或其他身體因素而無法自然生育的夫婦，需透過人工生殖，甚至接受他人捐贈精子或卵子進行人工生殖，才能完成生兒育女的願望。依「人工生殖法」規定，男性20歲以上，未滿50歲；女性20歲以上，未滿40歲，經人工生殖機構檢查及評估適合捐贈、且未曾捐贈或曾捐贈而無活產且未儲存者，方可捐贈精子或卵子，且以無償方式捐贈。

依國健署人工生殖年報2021年人工生殖施術結果，共有320人次使用捐贈精子、1524人次使用捐贈卵子，佔整體人工生殖的3.7％。