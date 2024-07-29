向陽捷克朗讀詩作 展現台灣高山生態與殖民歷史

詩人向陽近日受邀至捷克「作家閱讀月」朗讀多首詩作，包含「山路」、「發現口口」、「世界恬靜落來的時」，展現台灣的高山生態、殖民歷史等樣貌。

中東歐著名文學活動「作家閱讀月」7月展開，作家向陽11日在捷克布爾諾（Brno）的劇院以真摯的嗓音朗讀作品，包含描述高山動植物生態的「山路」、關於台灣殖民歷史詩「發現口口」，以及講述戰爭殘酷的「戰歌」等，呈現台灣詩的多元樣貌。

活動現場還播放向陽詩作「世界恬靜落來的時」的合唱曲，歌曲情感真摯、婉轉動人，傳達寧靜而深遠的等待之情，播畢引來眾人掌聲。

向陽10日在布爾諾接受中央社專訪，對於受邀來「作家閱讀月」，向陽表示，這是他第二次來捷克。第一次是1998年，他與妻子來斯洛伐克參加「世界詩人會議」，當時也順道遊歷捷克、匈牙利、奧地利與波蘭。

向陽說，當時捷克剛脫離共產專制治權，令他留下許多新奇印象。他參觀卡夫卡的故居，感覺捷克古蹟保存良好；另外，他也在1985年在報紙副刊介紹米蘭昆德拉，那是台灣讀者第一次透過報紙，認識這位捷克裔作家。

人生作為一場行旅 創作歷程隨階段變化

回顧自己的創作生涯，向陽說可以分成四個階段。第一個階段是從大學畢業到1985年去美國愛荷華（Iowa）前，又稱「開拓期」。在這段期間，向陽創作「十行詩」與「台語詩」這兩種詩作，十行詩受中國古典詩歌的影響，風格典雅；而台語詩則描寫日常生活，較為活潑，這些成為他早期創作特色。

在這個時期，向陽的代表作品「十行集」，鍛鍊詩的形式；而鎔鑄台語的詩集「土地的歌」，當中「阿爹的飯包」、「阿母的頭鬘」至今仍廣為傳頌。

向陽第二個創作階段是1985年到1995年，當時他參加美國愛荷華大學的國際寫作計畫，受到各國詩人與作家的啟發，他開始思考如何在作品中涵蓋台灣特色，後來以24個節氣來創作詩歌，展現台灣的四季之美。

第三個階段是向陽在報社工作時期，當時台灣經歷重大政治變革，從黨外運動到1996年總統大選，各種衝突頻頻發生。向陽在此時期完成詩集「亂」，諷刺台灣社會，在2007年獲得台灣文學獎「新詩金典獎」。

向陽表示，詩人與新聞工作型態相異。作為詩人，寫詩需要融入情感；但在媒體擔任總編輯期間，他需要指揮100多名記者，同時撰寫社論，評論國家的政治、經濟、文化等議題，需要高度的理性與批判性。

兩種身分看似大相逕庭，但都能透過文字達到「諷」的作用。

向陽說，詩歌可以靈活變化，既能典雅，也能諷刺社會，這是他在創作中不斷探索的方向。例如，在詩集「亂」中，他用詩表達對政治和社會的憂慮，包括對二二八事件與白色恐怖年代的描寫，展現理性與感性之間的調和。

向陽的第四個創作階段為「行旅」。從2005年出版「亂」，到2023年出版「行旅」期間，向陽忙於教職，在大學研究與教授台灣文學。向陽在最新詩集「行旅」中，細細描摹雙足所踏之地，包含宜蘭、基隆、日月潭、阿里山和玉山等，以台灣地景入詩，稱為「地誌詩」。

向陽表示，「行旅」既是地理空間的旅行，也是人生的行旅，反映年近70歲對人生的另一種理解。

年輕時發下豪語 計畫創作長篇台灣史詩

回憶起年輕時的創作，向陽分享，當兵時曾在衛生紙上寫詩，與太太談戀愛時也在餐巾紙上寫下情詩。他的詩集「心事」，當中有12首詩是寫給太太的，其中一首還被歌手齊豫唱成歌。

而對於未來的創作計畫，向陽表示，他在22歲時就曾發下豪語，要寫出一部長篇敘事的「台灣史詩」，但他坦言，實際執行卻困難重重，至今仍未完成。

向陽認為，寫史詩需對台灣歷史有真實了解，但不斷有新的歷史資料被發現，加上過去學業與教職壓力也占用大量時間，創作史詩的計畫因而延宕。

向陽表示，希望能在詩作中反映歷史外，還能投射自己對台灣的看法，因此仍在思忖用軍事、政治還是族群面向來撰寫。雖現已年事高，能否完成史詩尚不可知，但會持續努力，「有時候等不到也是一種美」。

對於台灣詩壇現況，向陽表示，雖然寫詩者眾多，但要在文壇脫穎而出不易。儘管詩集在出版市場銷量平穩，但詩人在文壇與社會仍擁有話語權和影響力，許多文學雜誌主編都由詩人擔任，這一現象值得探究。