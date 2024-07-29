送車票助完成奇美博物館之旅 高鐵為家扶中心孩童種下藝術種子

南台中家扶中心的受扶助孩童和導師50多人，今在高鐵台中站贈送車票下，前往台南奇美博物館參觀。家扶主任蕭舜鴻說，受扶助的學童多來自需要幫助的家庭，家長較無力負擔額外的旅行或育樂活動；感謝台灣高鐵公司的幫助，讓孩子們能夠搭乘高鐵列車完成這趟跨縣市的學習之旅。

高鐵台中站長毛家鵬特別在行前親自贈票，副站長施佳成也為孩子們送上祝福。他們說，雖然只是小小的贈票活動，但希望此次行程是一趟藝術之旅，能在孩子心中播下一粒藝術的種子，進一步啟發鑑賞藝術的視野，讓他們對未來的人生更添無限想像與希望。

蕭舜鴻說，這趟旅程不僅增加孩子們的生活體驗，也透過藝術的薰陶與洗禮，啟發孩子們心中的藝術夢想。

家扶中心此行還特別安排兩位分別來自非洲史瓦帝尼以及中亞吉爾吉斯的外籍導師全程隨行。他們二位過去都曾在自己的國家，接受當地家扶中心的幫助，如今不僅順利長大，更不遠千里來到台灣留學，還利用課餘時間擔任家扶導師。希望透過與孩子們分享自身經驗的方式，鼓勵孩子們有朝一日當有能力時，也要不忘貢獻所長，幫助更多需要幫助的人！。

毛家鵬說，台灣高鐵公司希望以成為台灣「引領進步、創造美好生活的平台」為企業願景，希望透過積極實踐企業社會責任，發揮骨幹運具的正向力量，透過真實接觸的永續關懷，為台灣社會傳遞更多溫馨與希望。