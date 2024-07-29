國際旅遊平台上半年目的地排名 台灣居第6

國際數位旅遊平台Agoda今天公布上半年訂房排名，在國際熱門旅遊目的地部分，台灣位居第6名，勝過印尼、菲律賓、美國及香港。

根據Agoda公布1至6月的訂房情形，在國際熱門旅遊目的地部分，日本為冠軍，其次是泰國，3至5名為韓國、越南及馬來西亞，台灣排第6，7至10名為印尼、菲律賓、美國及香港。

Agoda也分享備受海外旅客歡迎的台灣5大景點，首先是北部的台北新富町文化市場，在變身為現今的流行藝文中心前，曾是一個傳統市場。超級市場興起後，台北市政府展開活化計畫，將其轉型成結合古蹟與現代的文化場域。遊客可透過包含建築、藝術及設計在內的多元創新體驗，探索在地歷史。

其次，桃園客家茶文化館是體驗傳統客家文化的不二選擇，除了提供對客家茶歷史的深入介紹，並設有結合特色美食和新式茶飲的週末市集，創造豐富多元的體驗。

而台中國家漫畫博物館是相對較新的國內景點，除展示台灣漫畫外，博物館棲身於日式建築，並坐落在令人驚嘆的優美風景中，為台中增添活力和文藝氣息。

另外，高雄大港橋是亞洲最長的跨港旋轉橋，同時也是全台首座水平旋轉景觀橋梁。橋梁串聯駁二藝術特區和棧貳庫兩個熱門景點，不僅縮短來往的時間，更提供欣賞高雄港景色的絕佳視野。

同樣位在南部的台南生命之樹，也受國外旅客喜愛，這項裝置藝術位處扇形鹽田，旅客可走上步道，享受台南獨特的地形景觀。