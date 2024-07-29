北部降雨感受強！明午後慎防豪大雨 這日恢復夏季型天氣

明天北部降雨感受較深，後天開始恢復白天高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。中央氣象署預報員林定宜表示，明天持續受到低壓帶影響，相較於今天，明天北部很多地方都有降雨機會，各地也都有不定時短暫陣雨或雷雨，周三起恢復夏季型天氣氣候。

根據氣象署官網，今日最高溫位於新北三峽36.9度，其次為桃園中大鄰海站36.4度，另外桃園蘆竹也出現36.2度高溫；雨量部分，今天累積雨量最多為屏東縣，麟洛鄉降雨多達174毫米，屏東市累積雨量13.5毫米、長治鄉121毫米，而高雄市橋頭區國一N351K降雨也累積了100毫米。

林定宜表示，明天持續受到低壓帶影響，但環境風場從東南風轉成偏南風，天氣變得不穩定且帶來水氣，今天北部沒下什麼雨，但明天就不一樣，明天北部將有很多地方會感受到降雨，另外各地也都有不定時短暫陣雨或雷雨，特別是午後熱力作用加成下，西半部地區會有短延時瞬間大雨，甚至豪雨，提醒要留意大雨及強陣風。

林定宜說，明天受到低壓帶影響，今晚至明清晨，基隆北海岸有較強陣風，台灣東半部外海、巴士海峽浪高可達2至3米；中南部、綠島蘭嶼、恆春半島名都有長浪機會；由於連日降雨，也提醒山區要慎防坍方落石、溪水暴漲。

溫度方面，林定宜表示，沒有下雨時，明天各地天氣高溫炎熱，高溫約31至34度；周三（31日）起，太平洋高壓較強，環境風場轉成較弱的西南風，將恢復夏季型的天氣型態，早上多雲到晴，午後有短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風符合效應，中南部有局部短暫降雨。

林定宜指出，明天雖仍受低壓帶影響，但該低壓帶今晚間就會來到台灣東南方近海，之後逐漸消散；至於未來是否還有熱帶擾動機會，林定宜說，台灣附近有一個大低壓大環境，裡面是否有熱帶系統、熱帶性低氣壓或颱風生成，可能要等到8月6日之後，氣象署會持續密切觀察。